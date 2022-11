El canal Toro-Zamora reclama 20.000 euros a la CHD por este "gasto extraordinario"

El canal Toro-Zamora reclamará a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) los cerca de 20.000 euros de un “gasto extraordinario” que tuvo que asumir la comunidad, tras un corte de agua sin previo aviso durante la pasada campaña de riego.

Así lo anunció el presidente de la comunidad, Pedro Pablo Ballesteros, en la junta general celebrada en Toro, en la que fue analizada la última campaña, marcada por la sequía y una limitada asignación de agua para el riego de cultivos.

Del análisis de la campaña, Ballesteros destacó las “tropelías” que la comunidad “sufrió” por parte del “órgano superior”, en alusión a la CHD y al corte no previsto del agua en un fin de semana del pasado mes de julio, para el que un canal modernizado como el Toro-Zamora había ajustado previamente los riegos.

El corte de agua provocó la anulación de los riegos previstos, situación que obligó a los guardas a intensificar su trabajo y a la comunidad a asumir un “gasto energético extraordinario”, que asciende a unos 20.000 euros y que ahora reclamará a la CHD por el “cauce reglamentario”, aunque si no es atendida la petición no descarta acudir a la vía judicial.

No obstante, Ballesteros remarcó que la situación generada por el corte de agua pudo ser solventada gracias al esfuerzo realizado por la comisaria de aguas y ex presidenta en funciones de la CHD, Diana Martín. En este punto, reiteró que la comunidad de regantes exigirá “responsabilidades” al órgano de cuenca por la decisión de cortar el agua, cuando el canal Toro-Zamora no había agotado la dotación asignada.

Además, subrayó que las explicaciones ofrecidas por la CHD sobre la interrupción de la dotación “no nos convencen” y que se basan en una merma de agua en el río Duero, cuando “la medición en Zamora era la adecuada”. En la junta general la comunidad también realizó una previsión sobre la próxima campaña que, como advirtió Ballesteros, volverá a ser muy complicada si no se recuperan los embalses.

Cuotas por obras y energía

En la junta general la comunidad aprobó los “gastos generales” y las cuotas que tendrán que abonar los regantes. Así, el recibo de amortización de las obras de modernización del canal asciende a 42 euros por hectárea, cuatro menos que en 2021, cuota que incluye el gasto de 106.000 euros realizado para adquirir el terreno en el que se han instalado las plantas fotovoltaicas de autoconsumo que se pondrán en marcha en la próxima campaña de riego.

La cuota de ”guardas” asciende a 45 euros por hectárea, mientras que el gasto energético se eleva a ocho céntimos de euro por metro cúbico.

En este sentido, Ballesteros destacó el trabajo realizado por los trabajadores de la comunidad para contener el gasto energético con la previa compra “a futuro” de parte de la energía, contención en la que también colaboraron los comuneros que asumieron su responsabilidad a la hora de sembrar cultivos acordes a una campaña que se presentaba muy complicada por la limitación de la dotación de agua ante la persistente sequía.

Por otra parte, Ballesteros anunció que en la campaña de riego del 2023 la comunidad pondrá en marcha plantas fotovoltaicas de autoconsumo, que cubrirán una parte del gasto energético.