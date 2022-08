La delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, visitó ayer, junto con el alcalde de Toro, Tomás del Bien, las dos actuaciones que se están llevando a cabo con la financiación de los Fondos de Cooperación Económica Local con valor de 124.381,93 euros.

En total, las inversiones realizadas en Toro suman 405.000 euros en siete proyectos diferentes. Además, San Damián ha recordado que la Junta a dado luz verde a más de 320 inversiones “por valor de nueve millones de euros, una cofinanciación entre la administración regional y la diputación provincial”.

La modernización del sistema informático de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la adecuación de las instalaciones del punto limpio se suman a otras dos actuaciones más: el refuerzo de los nodos de saneamiento de la avenida ronda de Corredera con las calles Capuchinos y Corredera, y la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en las calles Santa Catalina de Roncesvalles.

La recogida de residuos sólidos es una cuestión fundamental para el medio ambiente

Estas inversiones tienen dos objetivos según la delegada, por un lado “llevar a cabo mejoras y modernización de los sistemas para mejorar la calidad de vida de los vecinos” y, por otro lado, “poner en valor el hecho de que estas obras se ejecutan por empresas de las localidades”. Esto supone generar puestos de trabajo que, para la Junta de Castilla y León consigue generar arraigo a los territorios.

El alcalde de Toro agradeció a la Junta la ayuda económica, puesto que “están ayudando mucho a los Ayuntamientos con inversiones que se tenían pendientes”, además de contribuir a mejorar ciertas zonas del pueblo entre las que se encuentran las citadas por la delegada

No obstante, San Damián ha querido realizar un llamamiento a los vecinos de Toro para que se respeten los puntos limpios, “la recogida de residuos sólidos es una cuestión fundamental para el medio ambiente”. Y no solo en términos de salubridad, también en cuanto a sanciones económicas por no respetar dichos puntos, “los desperfectos realizados, en estas zonas habilitadas, suponen un gasto de los impuestos de nuestros conciudadanos”, concluyó.

En relación al sistema informático de la EDAR, la mejora ha consistido en cambiar toda la automatización, teniendo en cuenta que la primera fue en 2005 con una actualización en 2016.

“Ahora se ha sustituido todo por una CPU, que está conectada con todas las estaciones, divididas por pantallas”, explicó la responsable de la EDAR.

La novedad reside en poder tele controlar la estación sin necesidad de estar presentes. “Los equipos pueden estar en modo secuencia o en modo automático y, en caso de fallos, manda los avisos al móvil”, prosiguió la responsable.

Según explicaron, esta actualización era una de las peticiones realizadas desde la EDAR de Toro. Además, este tele control también, permite al Ayuntamiento poder realizar las consultas de la planta pertinentes, desde un usuario diferente.

En cuanto al punto limpio, el acceso se tuvo que construir de nuevo “porque era muy rudimentario”, explicó el responsable del punto limpio.

El vallado perimetral de las instalaciones ha supuesto un gasto de 42.000 euros pues “estaba muy deteriorado”. Sin embargo, la parte correspondiente a los electrodomésticos todavía falta por adecuar.

A parte de modernizar las instalaciones, se ha incorporado un sistema de video vigilancia. Al terminar la visita, San Damián recordó que hay otros proyectos en marcha de abastecimiento y saneamiento por valor de 122.000 euros.