La delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, ha visitado esta mañana, junto con el alcalde de Toro, Tomás del Bien, las dos actuaciones que se están llevando a cabo con la financiación de los Fondos de Cooperación Económica Local con valor de 124.381,93 euros. En total, las inversiones realizadas en Toro suman 405.000 euros en siete proyectos diferentes.

La modernización del sistema informático de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la adecuación de las instalaciones del punto limpio se suman a otras dos actuaciones más: el refuerzo de los nodos de saneamiento de la avenida ronda de Corredera con las calles Capuchinos y Corredera, y la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en las calles Santa Catalina de Roncesvalles.

Estas inversiones tienen dos objetivos según la delegada, por un lado "llevar a cabo mejoras y modernización de los sistemas para mejorar la calidad de vida de los vecinos" y, por otro lado, "poner en valor el hecho de que estas obras se ejecutan por empresas de las localidades". Esto supone generar puestos de trabajo que, para la Junta de Castilla y León consigue generar arraigo a los territorios.

El alcalde de Toro agradeció a la Junta la ayuda económica, puesto que "están ayudando mucho a los Ayuntamientos con inversiones que se tenían pendientes", además de contribuir a mejorar ciertas zonas del pueblo entre las que se encuentran las citadas por la delegada

No obstante, San Damián ha querido realizar un llamamiento a los vecinos de Toro para que se respeten los puntos limpios, "la recogida de residuos sólidos es una cuestión fundamental para el medio ambiente". Y no solo en términos de salubridad, también en cuanto a sanciones económicas por no respetar dichos puntos, "se pagan con dinero público", concluyó.