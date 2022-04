Unas 500 personas han acudido a la manifestación celebrada este domingo por las calles de Vezdemarbán para defender una sanidad digna para los pueblos de la Zona Básica de Salud de Toro.

Tanto la ciudad como la comarca sufren la escasez de profesionales sanitarios que no ocurre en otras provincias de Castilla y León. La situación se ha visto especialmente agravada a partir del último concurso de traslados de médicos, motivo por el cual va creciendo el número de personas que protestan contra la situación.

A la manifestación acudieron no solo vecinos de Vezdemarbán, también gente de otras localidades como Abezames, Pinilla de Toro, Morales de Toro, la propia ciudad toresana y por supuesto también de Pozoantiguo.

Esta última localidad fue la que comenzó las protestas, con un grupo de vecinos que se reunía frente al consultorio médico de su localidad cada dos domingos. Ya no están solos, se ha sumado al movimiento gente de todo el Alfoz de Toro y por eso a partir de ahora las protestas se irán celebrando en distintas localidades.

"Sin médicos nos morimos", "Sanidad rural, digna y sin recortes ya", "Impuestos de primera, ciudadanos de segunda", "Somos de pueblo, no somos tontos. Sabemos lo que queremos", "Señor Mañueco, ser pocos no quita derechos, queremos medios y educación en todo el medio rural", "No somos un número, somos ciudadanos de a pie con todos nuestros derechos" o "Morales de Toro necesita médico todos los días" son solo algunas de las consignas que se pudieron leer en las pancartas elaboradas por los propios vecinos para la manifestación.