Los concejales del PSOE no respaldarán una posible moción de censura contra Del Bien

"Al único alcalde que reconocemos es a Tomás del Bien". De esta manera, los siete concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Toro mostraron ayer su respaldo "unánime e incondicional" a Del Bien que, a pesar de haber sido expulsado del partido, seguirá contando con el fiel apoyo de sus compañeros en el equipo de Gobierno que, como anunciaron ayer, no respaldarán una posible moción de censura en el Ayuntamiento, a la que el pasado lunes aludió el secretario provincial del PSOE Antidio Fagúndez. En respuesta a las insinuaciones sobre la posibilidad de que Del Bien sea apartado de la Alcaldía con una moción de censura, la portavoz del grupo municipal socialista, Ángeles Medina, reprochó a Fagúndez que "parece mentira que un político que lleva tantos años no sepa diferenciar una decisión interna de un partido de otra institucional", a la vez que recordó que las mociones de censura en un Ayuntamiento las presentan los concejales.

Del mismo modo, subrayó que para que prospere una moción de censura, "primero tiene que haber una cabeza que sustituya al que se pretende censurar" e invitó a la Ejecutiva provincial socialista a que aclare si ha entablado negociaciones con otros grupos del Ayuntamiento para plantear una moción contra el mandatario toresano. Recordó Medina que, tras la expulsión de Del Bien del partido, el grupo municipal socialista sigue ostentando la mayoría absoluta en el Ayuntamiento por lo que "cualquier moción de censura que se pueda plantear fuera del PSOE no va a tener ningún apoyo ni va a prosperar", a la vez que reiteró que los concejales del Gobierno local "somos un grupo unido que solo reconoce como alcalde a Del Bien". Por otra parte, remarcó que el equipo de Gobierno seguirá gestionando el Ayuntamiento como hasta ahora, aunque "adecuaremos las circunstancias que nos marquen los técnicos", una vez que la comunicación de expulsión de Del Bien llegue al secretario de la Corporación para "legalizar la situación". No obstante, subrayó que, a nivel de partido y como secretario provincial, Fagúndez "puede hacer lo que quiera", pero en el Ayuntamiento "que no meta sus manos porque no lo vamos a consentir". Por último, matizó que "al alcalde no lo puede sustituir nadie" porque fue elegido democráticamente en unas elecciones.