Ecologistas exigen la suspensión de la subasta de fincas rústicas de Toro

M. J. C.

Participantes en la subasta de fincas, durante una reunión. M. J. C.

Ecologistas en Acción ha instado al Ayuntamiento de Toro a que suspenda la subasta de parcelas de propiedad municipal y a que busque otras alternativas para las fincas que "no hipotequen el patrimonio de los toresanos". La organización ha solicitado a la institución información sobre el proceso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta sobre las intenciones del Gobierno local de retomar la subasta de 127 fincas rústicas que se extienden por 250 hectáreas y cuyo valor asciende a unos 900.000 euros, enajenación que fue paralizada por un recurso presentado por el PP. El pasado mes de agosto el Ayuntamiento anunció su intención de convocar otra subasta en la que se incluirían nuevas fincas, lo que propició que Ecologistas en Acción solicitara por escrito información sobre el plazo de información pública del proceso, así como la convocatoria de una reunión para conocer de primera mano el proyecto y buscar alternativas a la venta, petición sobre la que, por el momento, no ha obtenido respuesta.

No obstante, en opinión del colectivo naturalista, la subasta prevista de parcelas supone "una desamortización en toda regla, un proceso que, repetido históricamente, ha desembocado en la pérdida de propiedades del pueblo y de millones de hectáreas de bosques que se han transformado en cultivos agrícolas". Por estos motivos, Ecologistas en Acción ha solicitado públicamente al Ayuntamiento de Toro que rectifique y que busque otras alternativas como arrendar las fincas a agricultores que apuesten por cultivos ecológicos. En opinión del colectivo, la subasta de parcelas "haría un flaco favor a la biodiversidad" del municipio de Toro, "muy castigado ambientalmente y desde hace décadas por la agricultura intensiva".

En este punto, matizó que la venta de fincas prevista "irá en detrimento del valor natural del entorno, ya que su aprovechamiento agrícola reducirá la flora y fauna de esas islas de biodiversidad todavía a salvo de insecticidas o herbicidas y que albergan vegetación natural". Del mismo modo, Ecologistas en Acción recordó que el modelo de agricultura intensiva representa una "amenaza para la biodiversidad" como han alertado diferentes estudios científicos que advierten sobre la desaparición de los insectos o la reducción de especies de aves. Por último, el colectivo naturalista subrayó que las pretensiones del Ayuntamiento de Toro "no son congruentes con un momento de grave crisis climática y ambiental".