Miles de personas gritan que 'se acabó' en medio del ruido por la bronca política

Los gritos de "se acabó" se escucharon más alto que el ruido generado por la bronca política que ha salpicado toda la jornada del Día de la Mujer. Hasta 28.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y 500.000, según las organizadoras, han participado en la marcha convocada por la Comisión 8M, donde se alzó la voz -y mucho- para pedir el fin de las violencias hacia las mujeres, pero también el del "genocidio en Gaza", el de las brechas de género, el de los impedimentos para poder abortar, o el de tener que ser la que hace siempre la cena en casa. Montones de mujeres, pero también niñas y niños y hombres de todas las edades, corearon por los derechos de todas: las migrantes, las mujeres trans, las que sufren la guerra, las que cobran las pensiones más bajas o las que tienen discapacidad. También por las que pasan por situaciones de acoso. "Solo quiero un piquito en una tapa de ensaladilla", rezaba una pancarta, en alusión a aquel beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, en la celebración del Mundial, que desembocó en el lema de este año.

Agradeció su asistencia la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que participó junto a otras dirigentes del PSOE, como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, y la de Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. Ante la prensa, ha querido "reivindicar". "Hay demasiadas brechas que tenemos que seguir cerrando. Es fundamental que desde un gobierno progresista se sigan dando pasos adelante, porque hay un problema real y global, que es la extrema derecha y sus políticas negacionistas, que pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a situaciones que creíamos que habíamos resuelto y habíamos dejado atrás", ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría; y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España Teresa Ribera (a su izquierda), durante la manifestación convocada por la Comisión 8M.

Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, menospreciaba en un acto la importancia del 8M al preguntarse con ironía "cuándo es el día del hombre" para hablar también de sus problemas. Un discurso que precisamente está más próximo a la ultraderecha que al que el PP ha venido haciendo en materia de igualdad en los últimos años. "Que una líder que pretende ser defensora de las mujeres se desacredita con ese tipo de declaraciones para representarnos", le respondía Redondo desde la manifestación. Las palabras de la popular venían de un acto con motivo del Día de la Mujer, en el que censuraba que "las agendas políticas y mediáticas olvidan al 50% de la población", y a lo que también contestó por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a Chile: "Hoy estamos viendo políticas que banalizan la cuestión del feminismo y minusvaloran la causa feminista que ha logrado que haya mujeres que ostenten responsabilidades políticas", indicó.

"Amiga, date cuenta",respondia, por su parte, la ex ministra de Igualdad Irene Montero. "Es lo que decimos las feministas cuando una persona está viviendo situaciones de discrimación por ser mujer pero a lo mejor no se da cuenta o, incluso, lo justifica", dijo ante la prensa. Preguntada por las medidas que el Gobierno había aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, en el que han recuperado el anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos, Montero ha asegurado qu eaún deben leer los borradores, pero que no pueden tratar la lucha contra la trata "sin hablar de la Ley de Extranjería". "La mayoría de las mujerse que están en situación de trata con fines de explotación sexual son mujeres en situación administrativa irregular, es decir, sin papeles. Esa es la gran barrera de acceso a derechos, porque les dificulta acceder a una vivienda o al Ingreso Mínimo Vital y, por supuesto, a tener un trabajo", ha señalado.

La vista puesta en Gaza

La número dos de Podemos ha asegurado que "el grito más alto" que se debía "escuchar de esta manifestación es que pare ya el genocidio; que le paremos los pies a Netanyahu". Y, si no fue el más alto, sí estaba entre los más escuchados. Palestina ha estado presente en todo el recorrido.