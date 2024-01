Alessandro Lequio ha afirmado esta mañana en 'Vamos a ver' que Gabriela Guillén "compatibilizaba la relación de Bertín con un cubano guapísimo de muy buen ver" y que esa información es la que le llegó al presentador y por la que decidió hacerse las pruebas de paternidad con el hijo de la modelo.

Unas declaraciones que han llamado especialmente la atención porque se trata de la primera vez que alguien verbaliza públicamente qué información manejaba Bertín Osborne para querer someterse a unas pruebas de paternidad. Ahora, ya lo sabemos.

Sin embargo, Gabriela no ha tardado en reaccionar a la noticia. Con una sonrisa en su rostro, la modelo soltaba una carcajada ante la información que apunta que podría haber tenido una relación paralela mientras que estaba con Bertín: "Me parto, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, de verdad".

Un suspiro de incredulidad

Así reaccionaba la joven Gabriela Guillén al preguntarle si es cierta la información, llegando incluso a suspirar incrédula: "Ay, Dios mío", dejando entrever que no hay nada de cierto en lo que ha contado el colaborador de televisión este mediodía en 'Vamos a ver'.

Por último, le preguntábamos por cómo se encuentra su bebé y nos confesaba que "muy bien, muy guapo" y aprovechaba la presencia de las cámaras para desearle "lo mejor" a Claudia Osborne tras su reciente maternidad.