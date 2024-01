Una nueva incidencia volvió este jueves a desesperar a cientos de usuarios de Renfe en Galicia. En esta ocasión, fue una avería eléctrica la que dejó totalmente fuera de servicio la estación de tren de A Coruña y causó retrasos de hasta tres horas en la de Santiago y la indignación de los viajeros, que inicialmente tuvieron que buscar alternativas para intentar llegar lo antes posible a sus destinos. Tras el desconcierto inicial, Renfe habilitó autobuses para desplazar a los usuarios.

Según Delegación del Gobierno en Galicia, se está analizando “cuál es el origen del problema eléctrico” que paralizó la estación y que, en palabras de Pedro Blanco, es un suceso “imprevisible” por el que pidió “disculpas a los usuarios”.

Sin embargo, y ante las continuas incidencias que sufren los servicios ferroviarios en el Eje Atlántico, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, envió ayer una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, en la que urge soluciones a los problemas derivados de “las averías, la falta de personal o la insuficiencia de plazas” que se repiten en la línea A Coruña-Vigo. “Estamos constatando que las incidencias son ya habituales y causan quejas y problemas a la multitud de usuarios que ven afectadas sus posibilidades de movilidad”, sostiene la titular de Infraestruturas.

También el BNG reclamó “explicaciones” sobre la avería registrada en la estación coruñesa. Los nacionalistas también demandan la comparecencia de los presidentes de Adif y de Renfe para informar sobre lo ocurrido y trasladan al Ministerio de Transportes una batería de preguntas sobre la incidencia. “¿Va a adoptar medidas para que los gallegos y gallegas tengan garantizada la movilidad ferroviaria sin tener que estar con sustos diarios?”, ha preguntado la senadora Carme da Silva.

Notificación vía sms

En torno a las 08:45 horas del jueves, en la estación coruñesa ya podían verse las colas habituales de los pasajeros que esperaban la llegada del tren con destino Vigo. No obstante, la llegada y salida de ese tren, prevista para las 9:00 horas, no llegó a producirse. Inesperadamente, Renfe se puso en contacto vía sms con los viajeros para informar de que ningún convoy saldría a su hora: “Debido a avería de Fenosa, la estación de A Coruña no dispone de tensión eléctrica, sin previsión, busquen otros medios alternativos si lo desean. Disculpen las molestias”.

Además de no dar ninguna alternativa para que los viajeros con billete llegaran a sus respectivos destinos, una revisora informó a los usuarios de que se desconocía cuánto tiempo se demorarían las tareas para solucionar la avería y que los interesados podían cancelar sus billetes y solicitar el reembolso.

“Fue muy estresante. Tuve que llamar a mi novia para que me dejara el coche. Fue la única manera que encontré de no llegar tarde al trabajo, porque Renfe no nos ponía autobuses”, relataba a este diario Alba, una usuaria habitual de la línea A Coruña-Santiago, que ya ha sufrido retrasos en numerosas ocasiones

Está interrumpida la circulación en el ámbito de A Coruña debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) 11 de enero de 2024

En el caso del tren con destino Ourense con salida prevista a las 08:17 horas (AVANT 09081) salió finalmente a las 11:50 horas de Santiago, con más de tres horas de retraso.

Ya pasadas las 09:46 horas, Adif anunció un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera y en torno a las 11:00 horas se pudo reiniciar la circulación de trenes. El fallo eléctrico afectó a un total de 38 trenes de media distancia y cinco de largo recorrido.