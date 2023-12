El año 2014 está a punto de finalizar y junto a este final muchas son las tradiciones y los simbolismos que se dan cita en la última noche del año en los hogares de gran parte del mundo para recibir el año nuevo.

El nuevo año que entra es una nueva oportunidad para poner en marcha los buenos propósitos y traer con ellos mucha salud, dinero y amor. La noche de fin de año es el momento ideal para celebrar con amigos y familiares el nuevo comienzo de año, despedir al anterior y hacerlo siguiendo una serie de tradiciones y costumbres arraigadas en la cultura popular que se traspasa de generación en generación cada año.

Las tradiciones se han ido mimetizando con las supersticiones que van desde no desear el Año Nuevo antes de las 12 de la medianoche del 31 de diciembre porque da mala suerte hasta vestirnos con ropa interior de colores para atraer el amor o la fortuna al nuevo año.

Las 12 uvas de la suerte

En España, la tradición para recibir el nuevo año es tomarse 12 uvas al son de las 12 campanadas que el reloj marca a media noche, con el fin de traer suerte para los 12 meses que tiene el año.

Cenar lentejas

En Italia - y cada vez más en nuestro país - es tradición cenar un plato de lentejas para despedir el año porque se piensa que así el nuevo vendrá cargado de abundancia, riqueza y dinero. Cuantas más se coman, más riqueza tendremos el año próximo.

Vestir ropa interior de color rojo, amarillo o verde

En nuestro país y en muchos países de origen latino, la costumbre de vestir con ropa interior de alguno de estos colores tiene mucho de supersticioso pues si uno se decanta por el color rojo, lo que busca para el nuevo año es amor. Si elige el color amarillo, le interesa atraer dinero y si prefiere el color verde, lo que está buscando es la salud.

Besar a alguien después de medianoche

En Estados Unidos y también en algunos países latinos, lo primero que se tiene que hacer después de celebrar la entrada del año es elegir a una persona y besarla con el fin de atraer el amor para el nuevo año. Se cree que no haciendo esto, te esperan 365 días de soledad, en el mejor de los casos.

Quemar 'lo malo' del Año Viejo

En algunas regiones de México, Perú o Venezuela suelen elaborar un muñeco hecho con trapos viejos y rellenarlo con cohetes, en algunos casos, para prenderle fuego y simbolizar la quema de lo malo que ha habido el año que nos deja. En algunos países de Europa, el fuego y los fuegos artificiales se lanzan también para simbolizar lo mismo.

Tirar agua

En Uruguay es costumbre la noche del 31 de diciembre tirar un cubo de agua por la ventana para lanzar con él las posibles malas vibraciones de la casa y dejarla limpia de estas energías para el Año Nuevo.

Fundir plomo para vaticinar el futuro

En Alemania y también Austria es costumbre llevar a cabo la llamada 'Bleigieben' que consiste en quemar una figura de plomo sobre una cuchara con una vela hasta que se funda y verter el líquido en un vaso de agua. La figura que resulte pronosticará lo que el Año Nuevo te traerá. El proceso de adivinación sigue los mismos pasos que la lectura de los posos del café.

Llenar con dinero los zapatos y o beber de una copa con oro dentro

La fortuna y la permanencia del patrimonio están asegurados, según la tradición popular en muchos países de tener siempre los bolsillos y los zapatos llenos de dinero y también beber de una copa de champagne con oro dentro.

Saltar para recibir el año y romper platos

En Dinamarca es tradición subirse a una silla con la primera campanada de nochevieja y terminar saltando de ella con la última para atraer la fortuna.Lo de romper platos viene para Año Nuevo, la vajilla rota se coloca en la puerta de las casas porque se cree que un montón de platos rotos simboliza que tienen muchos amigos.

Llegar el primero a casa de amigos y familiares

No es una carrera en sí, pero algunos tintes comparte. Se trata del 'First Footing' que se celebra en Londres y consiste en llegar el primero a casa de amigos y familiares, después de las campanadas, y ser el portador de la buena suerte para el año que entra. Si además, vas con algún regalo como dinero o comida aseguran que no falta nada de eso durante el año.