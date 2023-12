Tras el éxito del año pasado, O Gozo Festival confirma la 2ª edición con una de las estrellas más importantes de la actualidad, Ed Sheeran. El cantante actuará en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela el 6 de julio de 2024, convirtiéndose sin duda en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

El artista británico, que ha marcado a toda una generación vendiendo más de 56 millones de álbumes y 150 millones de singles en todo el mundo, llega por primera vez a Galicia con un concierto muy especial.

Por el momento, Ed Sheeran es el primer cantante confirmado para una de las grandes citas musicales del verano en Galicia. Próximamente se desvelará el nombre de los demás artistas de esa jornada y del resto de fechas que prepara la programación del O Gozo Festival 2024.

Será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos musicales del año en los que SantanderSmusic está presente dando la oportunidad a los clientes del Santander de acceder de manera exclusiva a la preventa de las entradas antes que nadie.

Así es como puedes ver en exclusiva actuar por primera vez a Ed Sheeran en Galicia

El músico británico es la principal estrella anunciada para el festival de O Monte do Gozo, que se celebrará en Santiago de Compostela. Banco Santander da la oportunidad a los seguidores del artista de hacerse con sus entradas en exclusiva en una preventa, habilitada desde el lunes 11 de diciembre hasta el jueves 14 de diciembre a las 9h.

Si quieres ver en el O Gozo Festival a Ed Sheeran y muchos más artistas, accede aquí a la preventa exclusiva para clientes Santander.

Ed Sheeran, el cantante que trasciende generaciones

Gracias a su fusión de composiciones que invitan a la reflexión, pop universal e influencia de múltiples géneros, el rico repertorio de Ed Sheeran no solo se adapta perfectamente a su público, sino que trasciende generaciones. Desde que apareció en el panorama británico en 2010 con su 'No.5 Collaborations Project' -un EP de ocho canciones en el que aparecían sus artistas grime favoritos de la época-, el artista criado en Suffolk ha resonado entre los fans de todo el mundo gracias a su versatilidad y su inigualable talento como compositor.

Y ahora, con siete álbumes consecutivos en el número 1 del Reino Unido a sus espaldas -'+' (2011), 'x' (2014), '÷' (2017), 'No.6 Collaborations Project' (2019), '=' (2021), '-' (2023) y Autumn Variations (2023)- Sheeran sigue reafirmando su estatus como una de las estrellas del pop más demandadas del planeta.

Una noche muy especial para los fans de Ed Sheeran, que llenará el emblemático Monte do Gozo de emociones a flor de piel gracias a las canciones del autor de Shape Of You o Thinking Out Loud entre muchos otros hits.