El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo constata: casi el 50% de los españoles (en concreto el 47,6%) está de acuerdo o muy de acuerdo en que una persona puede mantener dos o más relaciones afectivosexuales a la vez, que es lo que se conoce como poliamor. Asimismo, el 41% de los españoles apoya que una pareja pueda acordar tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja sin que haya vínculo sentimental con ellos o ellas, lo que se conoce como relaciones abiertas.

Sin embargo, la misma encuesta señala que el 78% de los españoles creen que "si se ama verdaderamente, se es fiel a la pareja siempre", el 75% tiene una única pareja y el 60% lleva entre 10 y 50 años de relación estable.

Tradición frente a respeto

Aumenta la comprensión social y, por fortuna, el respeto hacia las relaciones que rompen con la tradicional monogamia pero, al mismo tiempo, se está produciendo una polarización dado que la otra mitad de la población rechaza las uniones que desafían las normas y que ponen de manifiesto que los vínculos afectivosexuales puedan ser de más de dos personas. De hecho, el 49,7% está en desacuerdo con el poliamor y otro tanto (55%) con las relaciones abiertas. Una división social que ya se produjo cuando el colectivo LGTBI salió del armario. Aún hoy se producen delitos de odio o violencia hacia las personas gays, lesbianas, trans o bisexuales.

La moda mal entendida

Sin embargo, a su vez la socióloga Cecilia Bizzotto avisa de que se está produciendo una especie de "moda", sobre todo entre la gente joven, que ha perdido el miedo a declararse no monógamo pero con una "información sesgada" de lo que significa el poliamor. "Creen que supone tener más relaciones sexuales sin ningún vínculo pero el poliamor implica una responsabilidad afectiva, preocuparse por las personas con las que formas un vínculo, es como la monogamia pero con más de una persona", explica la portavoz de JOYclub España (red social basada en la sexualidad liberal). Bizzotto también achaca la mayor comprensión social al auge de las reivindicaciones feministas que cuestionan el mito del amor romántico y la sociedad patriarcal.

Los defensores de las relaciones no monógamas sostienen que aportan la posibilidad de "construir a tu manera las relaciones", sin el guion establecido que implica la monogamia: una pareja y, a ser posible, para toda la vida. "Permite explorar tu deseo, tus emociones, te aporta mayor riqueza", sostiene Bravo. Mientras que Alba Centauri psicóloga social y creadora de espacio virtual @poliactivismo, opina que permiten el "autoconocimiento sobre tus necesidades y tus límites" y, en segundo lugar, "cuando sabes lo que quieres, hay una negociación con la otra parte y hay que aprender a llegar a acuerdos".

Los resultados

Pese a estos teóricos beneficios, el poliamor o las relaciones abiertas no son un camino de rosas y los malentendidos, los celos, los desacuerdos, también están presentes. Según la experiencia de Centauri, que en su consulta asesora a un 75% de personas no monógamas y a un 25% de monógamas, las primeras "rompen" con sus vínculos por las mimas razones y con la misma frecuencia, "normalmente porque no llegan a un acuerdo en un asunto crucial, es una intuición pero las relaciones no monógamas terminan tanto como las monógamas". No obstante, al final de la relación suelen mantener algún tipo de relación, "no se declaran la guerra" como suele ocurrir cuando rompen las parejas tradicionales, explica.

Pese a que quizá la relación poliamorosa más conocida sean las triejas, formadas por tres personas, o las cuatriejas (cuatro integrantes), lo más común, según Centauri, es el "poliamor jerárquico", que tiene lugar cuando una pareja consolidada se abre a tener una relación o varias a parte, cada miembro por su lado. Sin embargo, "la principal característica de la no monogamia es la diversidad, se puede empezar de una manera y transformarse en otra", subraya.

Y, una vez que la sociedad ha comenzado a normalizar el poliamor, ¿es la hora de que las leyes lo contemplen? Las activistas consultadas afirman rotundamente que sí. Matrimonios de varias personas o uniones múltiples estables que ostenten la custodia de un menor deberían abrirse paso, sostienen.