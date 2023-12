Solo faltan tres días para que la cumbre del clima de Dubái llegue oficialmente a su fin y todavía son muchos (quizás demasiados) los debates que siguen sobre la mesa. Un análisis realizado por la Agencia Internacional de la Energía calcula que los acuerdos y compromisos anunciados a lo largo de estas últimas dos semanas tan solo alcanzan el 30% del objetivo de reducción de emisiones. Se trata de un avance significativo pero, aún así, sigue estando muy lejos del horizonte necesario para esquivar la catástrofe climática. Por eso mismo, la recta final de las negociaciones se ha intensificado aún más de lo esperado. "No aceptaremos un fracaso", ha afirmado este domingo Sultan Al Jaber, presidente de este encuentro, refiriéndose a la promesa de entregar un gran pacto global contra la crisis climática.

Debates hay muchos. Pero el principal sigue siendo sobre el futuro de los combustibles fósiles. La mayoría de las partes, incluida la Unión Europea, defienden establecer un calendario claro y concreto para "eliminar" completamente el petróleo, el gas y el carbón. Los principales productores de estos combustibles, en cambio, reclaman que el acuerdo incluya un compromiso para "reducir" en la medida de lo posible estas fuentes contaminantes pero que, aún así, se deje margen para seguir utilizándolas en los países que todavía dependen de ellas. Sobre todo si existen "tecnologías de captura de carbono" que permitan mitigar su impacto (aunque, eso sí, los expertos recuerdan que estas herramientas no son una solución mágica y que todavía no son viables a gran escala para hacer frente a este reto).

"Necesitamos llegar a un consenso sobre los combustibles fósiles, incluido el carbón" Sultan Al Jaber - Presidente de la cumbre del clima de Dubái

Según ha explicado este domingo Al Jaber ante los medios de comunicación congregados en Dubái, en los últimos días se han realizado "avances claros" en este debate pero "no a la velocidad suficiente" que permitiría cerrar un acuerdo ambicioso de cara al próximo martes. En un intento de limar asperezas, el presidente de la cumbre ha convocado una reunión extraordinaria para que los países pudieran dejar de lado las diferencias y "compartir soluciones comunes" de cara a la lucha climática. "Necesitamos llegar a un consenso sobre los combustibles fósiles, incluido el carbón", ha declarado.

Línea roja europea

El comisario europeo Wopke Hoekstra se ha mostrado muy contundente a la salida de esta reunión y ha recalcado, una vez más, la postura de Europa ante estas negociaciones. "No podemos debatir con la ciencia. No podemos debatir con las leyes de la física. Si seguimos como hasta ahora, emitiendo gases en la atmósfera, superaremos el umbral del calentamiento extremo y no habrá vuelta atrás", ha comentado. "Necesitamos construir un pacto basado en la evidencia científica. Que siga las acciones que reclaman los expertos", ha añadido Hoekstra desde los pasillos de Dubái.

La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, también ha reafirmado esta posición. "No tiene sentido que avancemos en cuestiones de adaptación al cambio climático si antes no tenemos un acuerdo claro para recortar las emisiones y limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados de media", ha afirmado. En este sentido, Ribera ha indicado que "la conversación sigue muy abierta" pero que, al menos por el momento, sigue habiendo la esperanza de que "la mayoría de países" trabajan con el objetivo de conseguir el acuerdo más ambicioso posible.

"Necesitamos construir un pacto basado en la evidencia científica" Wopke Hoekstra - Comisario europeo

Todo apunta a que en la madrugada entre el domingo y el lunes debería publicarse el primer borrador de los acuerdos de Dubái. Este ansiado documento debería haber salido a la luz hace unos días pero, dada la disputa entre las partes y la complejidad del texto, se ha retrasado hasta el final de la cumbre. Una vez aparezca este borrador empezará el 'sprint final' de esta cumbre del clima, que prometió ser la primera de la historia con un acuerdo claro contra los combustibles fósiles, un pacto global para acelerar las energías renovables y una promesa contundente para ayudar a los países más vulnerables a hacer frente a las pérdidas y daños del caos climático.