Hace unos días vivimos en Sevilla los Premios Latin Grammy 2023, un acontecimiento histórico en el que pudimos ver a grandes rostros conocidos de la música latina, pero también hubo ausencias... y éstas se han notado, ya que en redes sociales se han expuesto quejas de todo tipo.

Las ausencias más llamativas fueron las de Isabel Pantoja y Julio Iglesias, los dos artistas internacionales parece que no han estado invitados a estos premios... pero ¡atención! Nosotros hemos hablado con Luis Rollán, el que fuera gran amigo de la tonadillera y nos ha confesado un pequeño detalle que puede cambiar la versión que hay extendida sobre esta 'no invitación'.

El colaborador de televisión se dejaba ver este sábado en la estación de AVE en Sevilla, para coger un tres hasta Madrid y colaborar en el programa de Emma García, 'Fiesta', y era ahí cuando aprovechábamos para preguntarle por la ausencia de la reina de la copla en estos premios.

Muy sincero, Rollán nos confesó que "no sé si estaba invitada, bueno ella muchas veces ha estado invitada y no ha querido, como en los MTV, cuando se hicieron en Sevilla, se la invitó y no fue, habrá que preguntarle a ella".

De esta manera, el que fuera su amigo íntimo abría otro melón: ¿y si la Pantoja estuvo invitada a los Latin Grammy y no quiso ir? Una incógnita que de momento sigue en el aire y quizás algún día sabremos.

Por último, Luis calificaba la actuación de Rosalía y de Rauw Alejandro como una pasada: "una maravilla ese momento, así abrió la gala, fue una pasada, pero también la contestación de Rauw Alejandro con esa versión de Laura Pausini, por lo visto no se cruzaron".