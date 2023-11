La relación entre Kiko Rivera y su hermana, Isa Pantoja, está completamente rota. El dj rompió primero con su madre, después de protagonizar 'Cantora: la herencia envenenada', y después lo hizo con su hermana al posicionarse a favor de la tonadillera y defenderla públicamente en los platós de televisión.

Hace unas semanas, Isa se daba el 'Sí, quiero' con Asraf Beno y nadie de su familia acudía al enlace salvo Anabel Pantoja. Días más tarde celebraba su cumpleaños e Irene Rosales nos desvelaba que no habían felicitado a la joven porque la relación seguía siendo inexistente.

"Estoy como las Misses"

En este contexto, hemos hablado con Luis Rollán y cuando le preguntábamos por la delicada situación entre los hermanos, nos comentaba que pide la paz entre Kiko Rivera e Isa Pantoja: "Yo que haya paz mundial, estoy como las Misses: que exista la paz mundial".

"Son cosas de ellos"

El colaborador de televisión nos confesaba su deseo de permanecer ajeno y no hacer de intermediario entre ellos: "Yo no, no estoy yo ahora para intermediar", al igual que entre el DJ e Isabel Pantoja: "Eso son cosas de ellos".

Por último, Luis Rollán se alegraba de que los Latin Grammy se celebren en Sevilla, el próximo jueves 16 de noviembre: "Feliz y encantado de que sea aquí los Grammy, aquí en Sevilla, que nos hemos convertido esta semana en la capital mundial de la música".