La borrasca Aline se ha hecho notar en toda España. Calles inundadas, arboles caídos, farolas y contenedores tumbados, vientos de más de 100km/h, precipitaciones que impedían realizar vida fuera de casa... Su paso por el país ha abierto la veda de la temporada de borrascas de este otoño.

Finalmente, hemos dejado atrás el ambiente veraniego y los cielos despejados. Ya lo avisaron los expertos la semana pasada: se ha producido un cambio de tendencia radical en el clima de España.

Además de para compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace semanas en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.