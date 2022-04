"Las Penitenciales siempre salen", los falsos mitos de la Semana Santa de Zamora

"Las hermandades penitenciales siempre salen a la calle, aunque llueva". Es uno de los mitos que circulan en Zamora sobre su Semana Santa, pero es totalmente falso. La decisión de suspensión tomada por la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte ha sido muy criticada por en Zamora basándose en esta falsa creencia, que siempre se ha tenido como cierta en muchas capas de la sociedad.

El primer concepto que es necesario explicar es qué es una hermandad penitencial. En Zamora se suelen llamar así a la mayoría de las que se basan en la figura de un Cristo y salen de noche, que tienen este apelativo de hermandad penitencial o de penitencia. Pasa con el Cristo del Espíritu Santo, de Luz y Vida, de las Siete Palabras o del Cristo del Amparo (Las Capas). Pero también hay cofradías de tarde, como la Vera Cruz que tiene como apellido Disciplina y Penitencia. En la práctica en Zamora se pone en nombre de cofradía y hermandad indistintamente, sin que tenga que ver que hagan o no estación de penitencia. Incluso hay una, la Hermandad del Cristo de las Injurias que se llama también Cofradía (del Silencio). Por tanto, a los efectos de salir o no con lluvia ser hermandad o cofradía no tiene diferencia alguna.

Según los expertos consultados por este diario son los estatutos de cada cofradía o hermandad los que deben determinar el camino a seguir. Y en ninguno de ellos viene reflejado que tengan que salir con lluvia o circunstancias meteorológicas adversas. Tan sólo las Siete Palabras tiene esa previsión en estatutos, pero sólo para dar una vuelta al templo y sin la imagen.

En general, parece claro que con la exactitud actual de las predicciones meteorológicas salir con la previsión de lluvia sería una decisión absurda. Las imágenes, por supuesto, no pueden salir por lluvia porque se estropean y porque resulta peligroso cargar un paso con el piso mojado, debido a que es más probable que un resbalón de un cargador pueda poner en peligro a los compañeros y el paso.

Cabría la posibilidad de salir en procesión sin el paso, sólo los hermanos, pero también quedaría muy deslucida, aparte del problema que supone variar un recorrido procesional a última hora.