¿Notas tu libido por los suelos y no sabes por qué? Si has perdido el interés por las relaciones sexuales, no te preocupes. Son muchos los facgtores que afectan al deseo sexual y es totalmente normal que el deseo varíe en función de una pila de variables: la época del año, el nivel de estrés, la relación con la pareja, enfermedades que ni siquiera sabes que padeces, el estilo de vida... En ocasiones se prolonga en el tiempo y hay personas para las que supone un verdadero problema.

En cualquier caso, no es irreversible. ¿Cuidas tu alimentación? En muchos casos, estos remedios pasan por nuestra alimentación. Y es que lo que comemos juegan un rol fundamental en nuestra libido. De esta forma, en mayor o menor medida en función de cada persona, es posible actuar en la respuesta de nuestro cuerpo frente al sexo modificando nuestros hábitos alimentarios. Así, alimentos como el chocolate, la canela, las otras, el jengibre, la vainilla, el vino, las fresas o la sandía pueden ayudarnos a incrementar nuestro apetito sexual. En algunos casos estos alimentos afectan directamente a la producción de testosterona y estrógenos. En otras ocasiones, tienen importantes propiedades estimulantes; aumentan los niveles de serotonina -relacionados directamente con el deseo sexual-; estimulan los vasos sanguíneos; poseen propiedades relajantes... Todo ello afecta a nuestra libido e incrementa nuestro apetito sexual. Acepta tu cuerpo Por otra parte, debes aprender a aceptar nuestro cuerpo tal y como es y reducir tus exigencias. Y es que las inseguridades son una de las grandes enemigas del deseo sexual. Otro factor de enorme importancia que influye en nuestro apetito sexual es la relación de pareja. La monotonía es uno de los grandes enemigos del sexo, por lo que resulta conveniente alimentar el morbo. Aunque proliferan los fármacos que prometen multiplicar nuestra libido, lo cierto es que poco hay que hacer si la persona que tenemos al lado no nos atrae. Comunícate: sin vergüenza Por último, aunque probablemente sea el consejo más importante para estimular el deseo sexual, es imprescindible trabajar día a día la comunicación con nuestra pareja. En este sentido, es fundamental hablar con nuestro compañero o compañera, contarle qué nos gusta y qué no en la cama, nuestras fantasías sexuales, cómo nos sentimos...