¿Los yogures caducan? Salimos de dudas

Desde 2014, los yogures se pueden etiquetar con la leyenda "fecha de consumo preferente", en lugar de la clásica "fecha de caducidad", que indicaba con precisión cuándo debía de evitar comerse un alimento. En cambio, esta nueva indicación apunta a un plazo de consumo más flexible, pero ¿de cuántos días o semanas estamos hablando?

Boticaria García nos ayuda a salir de dudas. Esta farmacéutica y experta en nutrición divulga en redes sociales sobre alimentación y otras especialidades. Con más de 610.000 seguidores en Instagram, es una de las 'influencers' más destacadas en el sector de la salud, compartiendo vídeos muy útiles para mejorar nuestra calidad de vida.

¿Cuál es la fecha de consumo preferente?

Pues tal y como apunta Marian García (su nombre real), podrían ser varias semanas, pero como no hay una respuesta universal habrá que atenerse a cada tipo de yogur. No es lo mismo un yogur natural que uno que lleve trozos de fruta, y si se ha respetado o no la cadena de frío. Pero hay que hacer una apreciación: si el yogur se pasa de fecha puede perder cualidades de sabor, de aroma o nutricionales. Si no hay signos evidentes de mal estado, si los yogures se han conservado bien, tanto los yogures como otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente se pueden consumir una vez pasada la fecha.

El mejor consejo, tal y como apunta la especialista, es comer los yogures dentro de la fecha de consumo recomendado para disfrutar de todas sus propiedades.