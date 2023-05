El anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que ha declarado el fin de la emergencia sanitaria global (PHEIC, por sus siglas en inglés) por Covid-19 "no significa que se haya acabado ni con el virus SARS-Cov2 ni con la enfermedad", ha asegurado el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga.

"Por ello es conveniente transmitir a la ciudadanía que la enfermedad sigue presente y que, en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando se tienen síntomas o cuando se está en contacto con personas especialmente vulnerables), hay que seguir manteniendo medidas de precaución para impedir su transmisión, especialmente a personas vulnerables", ha recordado Zurriaga en declaraciones a SMC España.

En este sentido, el especialista considera que, pese al anuncio, tanto en España como en otros países, "no debe afectar a las actuaciones y políticas que, actualmente, se están llevando a cabo". "El sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda (SIVIRA) existente en la actualidad en España continuará vigilando la situación de este virus y la enfermedad que causa, como también lo hace con otros virus respiratorios", ha señalado el experto.

Zurriaga insiste en que "no representa un problema que se elimine la declaración de la PHEIC", pero que esto "no debe contribuir a transmitir la impresión de que ya no existe la enfermedad que causa este virus".

Por su parte, el epidemiólogo e investigador en el Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), Salvador Peiró, asegura que "poner fin a la PHEIC por Covid-19 es más que razonable".

"Desde el punto de vista de la transmisión, se podría haber hecho hace tiempo. La PHEIC tiene otros efectos (por ejemplo, sobre la distribución de vacunas aprobadas por la OMS basándose en la declaración de emergencia) que probablemente han retrasado, también razonablemente, esta decisión", ha añadido en declaraciones para SMC España.