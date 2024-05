No sé qué está pasando en la Sanidad y con la Sanidad española que anda todo manga por hombro. No hablo de las esperas que, estoicamente, sufren los pacientes, ni la cantidad de inconvenientes que se generan todos los días. Hablo del problema que hay con el propio personal sanitario. Empezando por los médicos y terminando por las enfermeras. Hablo, más concretamente, de la crisis de la Atención Primaria que la ministra de Sanidad, Mónica García, se comprometió a resolver tras su toma de posesión y que, sin embargo, no logra dar con la solución.

Son muchas las aristas cortantes que hay que limar. La de la falta de incentivos a la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, es la causa que, año tras año, deja más plazas desiertas. No ha nacido político que logre dar con la tecla, por mucho que se les diga por donde deben comenzar. Da la sensación de que no hay voluntad. Y es que, ya se sabe, en materia de salud lo que se deja al gobierno de los políticos se convierte en un fiasco.

No voy a entrar en honduras pero estimo que no deja de ser preocupante que Sanidad se esté planteando abrir una vía para legalizar a los médicos sin título oficial. Es un agravio comparativo frente a los que sí cuentan con titulación. Al parecer, el Ministerio quiere ofrecer una última oportunidad a los facultativos sin esa especialidad en concreto, que lleven trabajando 5 años en la Sanidad pública. No sé si eso es lo correcto, lo que sí sé es que puede paliar el déficit puesto que hay cerca de 36.000 médicos en España en situación semejante.

Cabe pedir, sin la confianza necesaria de que las peticiones sean atendidas que, por favor, no jueguen con nuestra salud. Queremos profesionales competentes, preparados y entregados a la causa, que traten con dignidad a los pacientes y que, en verdad, se preocupen por nuestra salud. Inquieta que, para unas cosas, el título sea de vital importancia y para otras, por aquello de las regularizaciones y otros menesteres, se pasen por alto. Si logran solucionar el actual déficit de médicos, daremos el asunto por bueno.

