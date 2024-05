Podía estar celebrando el inicio de las obras para soterrar doce nuevas islas de contenedores de basura y reciclaje, pero no es así porque compruebo que son insuficientes, que hacen falta más y que, ojalá me equivoque, posiblemente con estas doce islas, el Ayuntamiento nos despache a todos los zamoranos. Entre tanto, numerosos vecinos tienen que soportar delante de las puertas de acceso a sus hogares, cuatro y hasta cinco contenedores que prestan un magnífico servicio al supermercado de turno pero no al vecino que tiene que soportar olores, restos y rastros.

Falta generosidad. Hace mucho tiempo que se viene clamando por el soterramiento de estos elementos que para nada favorecen la estética de la ciudad y que, alrededor suyo, mantienen embalajes de todo tipo, si hay comercio cerca, suciedad y los despojos que van dejando esparcidos, aquí y acullá, los buscadores de alimentos caducados y otras cuestiones. Gentes que pasan de limpieza, que no tienen piedad con los vecinos y dejan las aceras engrasadas y amarranadas.

En esto pido igualdad para la periferia y el centro. Pero es vergonzoso que las calles más céntricas soporten lo que se ve a simple vista. Sé que se han remitido al Ayuntamiento quejas, acompañadas de fotos que ponen de relieve que una imagen vale más que mil palabras y, sin embargo, el Gobierno municipal ha hecho caso omiso. Hay cosas que no se entienden bien. Si un ciudadano se queja y argumenta, hay que atenderle y si es por escrito, dar cumplida respuesta. Sin embargo, no ha sido así.

Si en lugar de doce son necesarias 24 islas de contenedores soterrados, no se encojan, estírense económicamente y colaboren para evitar la mala imagen de suciedad que da la ciudad por todo lo dicho y por mucho más. En ese mucho más, hay que considerar la cantidad de pintadas que emborronan puertas de garaje, fachadas, escaparates y todo lo que los pintamonas pillan.

Si es verdad que el Ayuntamiento no tiene problemas de dinero, me lo creo, que rematen lo iniciado, aprovechen para poner más flores y plantas, y terminen de soterrar todos los contenedores.

