Al César lo que es del César…

Si hace poco leí con agrado, en este diario, que la Asociación de Vecinos de San Blas-Peña Trevinca se había puesto de nuevo en funcionamiento, tras casi una década sin actividad, y que estaba elaborando un documento en el que recogerá las principales deficiencias del barrio, con el fin de presentárselo al Ayuntamiento para que las vaya subsanando en el menor tiempo posible (¡un olé por las asociaciones de vecinos!), tengo que decir también, que días antes había leído con cierta indignación, en el boletín informativo de Izquierda Unida de Zamora "Tu Ciudad y Provincia", que periódicamente recibo en mi buzón, una información que me pareció fuera de lugar y que, es por ello, a continuación paso a comentar.

Me refiero a la información que salió publicada en el boletín número 140, sobre la primera de las tres sentencias contra el exjefe de parques y jardines del Ayuntamiento de Zamora, que, según se dice, es contundente. En el citado boletín se reproduce literalmente la parte de la sentencia que hace referencia a la pena impuesta al funcionario condenado por el delito de estafa procesal en grado de tentativa….

A juicio de quien suscribe, lo que le piden los vecinos de cualquier ayuntamiento a su alcalde, le hayan votado o no, es que haga cuanto esté en sus manos para llevar a cabo una eficaz gestión de los recursos que pueda conseguir, vía ingresos ordinarios o extraordinarios, para mejorar los servicios públicos que sean competencia municipal, embellecer la ciudad y procurar los medios necesarios y suficientes para que la convivencia entre los ciudadanos sea lo más agradable posible. Lo que la mayor parte de los lugareños no le piden a su alcalde, es que haga escarnio público de un funcionario, por muy graves que puedan haber sido las faltas que haya podido cometer.

La mayor parte de los zamoranos le agradeceríamos que siga trabajando por Zamora y que, si le parece, deje de airear lo que no hace falta que sea aireado

La información a la que se alude, que ya era sobradamente conocida por todo el que ha querido saber de ella, porque ha salido en los medios de comunicación, no es de recibo que se haya hecho pública, y de manera tan detallada, en un panfleto "informativo" del partido político que gobierna en el Ayuntamiento de Zamora, entre otras razones, porque utilizar el poder para "hacer leña de un árbol caído" es una práctica que, lejos de ser ejemplarizante, va mucho más allá de lo que se debería permitir quien lo ostenta.

En un apartado del texto citado se recoge que: "IU combate la corrupción como primer punto de su programa. Para eso nos eligió el pueblo". Al respecto me permito añadir, porque así me lo han sugerido varios votantes de IU, que a quien actualmente ocupa la Alcaldía de Zamora muchos le votaron porque creyeron en su honestidad y en sus capacidades para ejercer de alcalde, y no para que se cebase con nadie que pudiese haber estado a sus órdenes; para eso, señor alcalde, según creo, no le votaron la mayoría de los electores que le otorgaron su confianza.

La información se extiende para hacer referencia a quienes ejercieron de abogados defensores del funcionario condenado, haciendo alusión a sus orígenes… y a que uno de ellos: "fue primer teniente de alcalde y responsable político de los 10 primeros años de trabajo del condenado; presidente del tribunal que aprobó su entrada en el puesto de trabajo para el que opositó…" y más cosas que, a juicio de un servidor, se podían haber obviado. El no hacerlo abre la duda acerca de si todo sobre cuanto se ha informado puede, o no, formar parte de una vendetta personal que se ha ido cobrando por fascículos.

Puede que muchos de quienes esto lean no compartan mis opiniones, pero como quien las manifiesta por escrito, además de ser dueño y responsable de las mismas, sabe a ciencia cierta que no son pocos los que las secundan, permítame que, con todos mis respetos, señor alcalde, le diga que la mayor parte de los zamoranos le agradeceríamos que siga trabajando por Zamora, como lo ha venido haciendo desde que salió elegido, y que, si le parece, deje de airear lo que no hace falta que sea aireado.

Es solo una opinión.

Suscríbete para seguir leyendo