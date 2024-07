Todo quedará en nada… Ya lo verán

Cada día que pasa se me hace más cuesta arriba escribir sobre las cosas que suceden en este país y que me parecen intolerables ¿Por qué? Pues porque son tantas y algunas tan vomitivas que, aunque sea proclive a leer prensa, escuchar radio y ver los informativos de algunas cadenas de televisión, para poder decir lo que opino sobre la actualidad, intento abstraerme de todo lo que me pueda generar crispación, cosa que apenas consigo porque no logro evitar cabrearme cuando compruebo la disparidad de datos que sobre la misma "realidad" ofrecen los informantes.

Que uno es más bien de izquierdas, pues ya sabe qué prensa leer, qué emisora de radio escuchar y qué informativos ver, si no se quiere cabrear más de la cuenta. Y si es de derechas, pues otro tanto de lo mismo, pero al revés, y a correr…

Mas, como servidor intenta mantenerse en el centro, porque nunca ha creído en los dogmas del capitalismo despiadado, ni mucho menos en los del comunismo atroz, no puede evitar que le entre la zozobra cada vez que oye a determinados políticos y, por qué no decirlo, a algunos periodistas tratando de hacer de la mentira su principal "virtud".

Últimamente, los unos y los otros no dejan de hablar, cada cual a su manera, evidentemente, de la señora del presidente y de su hermano, porque algún medio de comunicación ha sacado a la luz asuntos que, por tratarse de quienes se trata, no se pueden ni se deben obviar.

No se pueden obviar, porque no es de recibo que ni la señora del presidente del Gobierno, ni su hermano se aprovechen de ser quienes son para hacer cosas que, se miren como se miren, no se le pueden permitir a nadie, y mucho menos a los familiares de quienes ostentan el poder, por simple decoro.

Una cosa es que lo que han hecho tanto doña Begoña como don David pueda quedar en nada, como probablemente sucederá, por ser actos no constitutivos de delito alguno, y otra que no sean reprobables desde un punto de vista ético, e incluso social.

Por cuestiones de menor calado, todos lo sabemos, a otros se les ha exigido la dimisión, se les ha puesto a escurrir, o, sencillamente, se les ha enseñado la puerta por donde debían salir. Pero como en la España de hoy, los niveles de decoro exigibles son variables en función de quienes sean los que los deban cumplir, pues no sucede nada cuando los que deben dar la talla son los que se creen en posesión de una autoridad moral que solo se gana dando ejemplo y no alardeando de ella sin ningún fundamento. Permítaseme decir que nunca la hemeroteca estuvo tan cargada de pruebas contra un presidente como lo está ahora contra el presidente actual ¿Razón? Porque nunca un presidente del Gobierno de España fue tan frívolo, tan cínico y tan mentiroso como lo es el señor Sánchez. Y el que tenga dudas, que tire de hemeroteca y lo compruebe.

Apuesto con quien esté por la labor a que, desde don Adolfo hasta don Mariano, pasando por don Leopoldo, don Felipe, don José María y hasta por don José Luis, no ha habido ningún presidente que en el dudoso arte de mentir, o de ocultar la verdad se haya acercado al "virtuosismo" de don Pedro.

Pero como sobre lo que hoy quería escribir no era sobre el presidente, sino sobre la decencia, o la indecencia de su señora y de su hermano, porque, según parece, ambos se han aprovechado de ser quienes son para conseguir prebendas o hacer cosas que de ninguna forma hubiesen conseguido o hecho si no fuesen la esposa o el hermano de… pues es lógico que los escándalos estén servidos y den para lo que puedan dar.

Lo más probable es que las aguas no lleguen al río y que todo quede en nada, es decir, en unas actuaciones más o menos reprobables que no merezcan más castigo que el de la sociedad. Lo que no es óbice para que se exija a quien deba darlas, es decir, al señor Sánchez, las explicaciones que hasta el momento no han querido dar ni su señora ni su hermano.

Y venga a hablar de bulos y del fango…

¡País!

Suscríbete para seguir leyendo