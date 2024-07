¡Estamos como queremos!

Hace unos días escribía: "Y después de las europeas ¿qué?". Pues ya lo están viendo ustedes, nada nuevo, porque la cosa sigue igual, o peor, por lo enrevesados que están siendo los pactos a que está intentando llegar el presidente con los que siguen queriendo ordeñar España.

La estrategia que pergeñó Sánchez antes del 23-J-23, no fue más que una burda confabulación con la mayor parte de los partidos nacionalistas, independentistas, de la extrema izquierda y de la izquierda extrema para alcanzar su investidura, que no para gobernar, como se está evidenciando.

De momento no está pudiendo legislar porque, salvo para aprobar la controvertida Ley de Amnistía, no está consiguiendo el apoyo de los que le hicieron presidente.

Lo que hizo Sánchez para convencerlos de que votaran en favor de su investidura, no está sirviendo para mucho más; de ahí el desmesurado afán que sigue poniendo en intentar alcanzar acuerdos con todos aquellos que puedan garantizarle unos días más en su sillón presidencial.

A estas alturas de la película ya se tiene ganado con creces el título de "mercader número uno del Reino de España", por lo fino y sibilino que hasta hoy ha sido en los trapicheos que ha mantenido con todas las fuerzas nacionalistas e independentistas, fueran de la izquierda o de la derecha, daba igual, y con las teóricamente nacionales que están a la izquierda del PSOE y, dicho sea de paso, a punto de desaparecer. Hay que reconocerle que en el arte de saber ocultar sus maquiavélicas intenciones, a todo el que se le ha puesto por delante, es un hacha. Veremos lo que puede hacer en el futuro…

Recomiendo que sigan todos ustedes muy atentos a los informativos, aunque estén de vacaciones, porque la confabulación judeo-masónica que sirvió a Sánchez para salir por la puerta grande el pasado 16 de noviembre, puede que no le sirva para seguir apretando los dientes cada vez que alguien se le acerque y le pregunte por lo bajini: presidente ¿por qué no se va?

Vender como vendió Sánchez "su amnistía", por un puñado de votos, a los líderes implicados en el "procés", fue la mayor demostración de corrupción política que se ha dado en este país desde que en 1978 se aprobara la Constitución. Y digo que fue un caso de corrupción política porque si no, ya me dirán cómo se puede calificar el engaño al que sometió a todo el electorado español hasta la misma víspera de las elecciones generales celebradas hace casi un año, ya.

Primero hizo creer a todos que la amnistía nunca se podría conceder, porque era inconstitucional, y una vez concluyó el escrutinio, no le dolieron prendas para declarar que eran más porque, previamente, y ocultando a toda España sus intenciones, había pactado con los independentistas su amnistía a cambio de que le hicieran presidente. Si no puede considerarse corrupción política el habernos ocultado a todos los españoles las negociaciones que, desde tres meses antes de las elecciones, llevaba manteniendo en secreto con los prófugos de la justicia que podían procurar su investidura ¡Que venga Dios y lo vea!

Todos los que se comprometieron a votar en su favor (poco a poco hemos ido sabiendo a cambio de qué), ahora, como no podía ser de otra manera, están empezando a exigirle el cobro de la deuda que Sánchez contrajo con ellos. Una deuda que quiere saldar a costa de los españoles que vivimos en las comunidades autónomas que él, a juzgar por sus declaraciones, debe considerar de segunda categoría. "Cataluña es un territorio muy importante y por eso merece una financiación singular…".

Toreó a los gallegos en sus elecciones cuando, en la campaña electoral y con esa cara dura que le caracteriza, apoyó más al candidato del BNG que al del PSG, sin que le preocupara lo más mínimo el resultado que pudieran arrojar las urnas, porque lo único que buscaba era el beneplácito de los que le habían apoyado en su investidura, para que siguieran haciéndolo.

Se lanzó también al ruedo en las elecciones vascas, en las que Bildu, a fuerza de ser blanqueado y aupado por Sánchez, obtuvo el mejor resultado de su historia. "Con Bildu no voy a pactar jamás. Si quiere se lo repito cinco veces".

Luego se fue a torear a Cataluña, pero allí, como su candidato tenía serias opciones de ganar, no dejó que se le viera mucho el plumero porque, estando las cosas como estaban (la amnistía aún no se había podido empezar a aplicar), tenía que seguir templando gaitas con sus acreedores hasta ver que podía pasar después de las europeas.

Pasaron las europeas y, como no las pudo ganar, anda que no sabe por dónde tirar, primero, porque los que le tienen agarrado por salva sea la parte no le quieren soltar, y, sobre todo, porque no es capaz de controlar al juez Peinado, que es con quien el día 5 tiene su señora una cita, que nadie sabe cómo saldrá…

Mientras tanto, los del PP y los del PSOE, por fin, se han puesto de acuerdo para renovar el CGPJ (Consejo General de Poder Judicial), porque Europa se estaba empezando a poner muy seria; si bien, tras el apretón de manos, ahora nos quieren hacer creer que una de las dos partes negociadoras no sabe lo que firmó…

Y Yolanda Díaz, que ya no pinta casi na, va cuesta abajo y sin poder salir al rescate del "presi".

Con todas y con esas, Sánchez, sin opciones de poder sacar ninguna ley adelante, incluida la de Presupuestos Generales del Estado, porque sabe que no tiene garantizados los votos que necesita para legislar, está reflexionando entre si arrojar la toalla y buscar refugio en Marruecos, o en alguno de esos países con los que, eso dicen, mantiene una relación especial, o intentar hacer algún equilibrio más para no caer al vacío en el que le están esperando sus antiguos compas para poderlo rematar…

Recomiendo que sigan todos ustedes muy atentos a los informativos, aunque estén de vacaciones, porque la confabulación judeo-masónica que sirvió a Sánchez para salir por la puerta grande el pasado 16 de noviembre, puede que no le sirva para seguir apretando los dientes cada vez que alguien se le acerque y le pregunte por lo bajini: presidente ¿por qué no se va?

Suscríbete para seguir leyendo