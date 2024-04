¿En qué quedamos?

El Gobierno de España encarna a la perfección la famosa locución "donde dije digo, digo Diego" que todos conocemos bien. Este dicho popular sirve para cualquier reunión informal de trabajo, entre amigos y, sobre todo, sirve para políticos. Nada le digo si estos forman parte del Gobierno. Lo vemos todos los días. Sólo que tengo la sensación de que ya no nos sorprendemos por nada.

No puedo entender que el Gobierno que preside Pedro Sánchez, por boca de su portavoz Pilar Alegria, que no es precisamente la alegría de la huerta, haya endurecido su discurso contra Bildu a muy poquitos días de que termine la campaña electoral en el País Vasco, precisamente cuando la mayoría de las encuestas vaticinan un histórico sorpasso (mal asunto) sobre el PNV. Y no se entiende cuando el gobierno pacta a tutiplén con Bildu y a diario sin importarle el "qué dirán".

Todo por la negativa a calificar a ETA como banda terrorista del candidato a lehendakari de la formación abertzale, lo que ha llevado a la portavoz a decir que tal negativa "es incompatible con la democracia y con la propia historia de nuestro país" (nunca recuerdan que nuestro país se llama España). Aunque tarde y de forma inexplicable, parece ser que el PSOE ve la garra, que no la patita, de Bildu bajo la puerta de las declaraciones de Otxandiano, elegido por Otegi, otro que tal baila, para la misión de presidir el gobierno vasco.

Donde el Gobierno de España ha venido diciendo digo, ahora dice Diego y en un tono de enfado, por otra parte lógico. Es inadmisible que alguien considere "grupo armado" a quienes ejercieron el terrorismo y no dudaron en apretar el gatillo para rematar a sus víctimas sin importarles si se trataba de hombres, mujeres y niños... Lo inexplicable hasta ahora ha sido la falta de escrúpulos del Gobierno Sánchez. Dicen que rectificar es de sabios. Me temo que no huele a rectificación.

La cabra siempre tira al monte como ha demostrado Bildu. Su constante blanqueamiento no ha servido de nada. Empoderados como están por las encuestas, empiezan a mostrarse como lo que siempre han sido.

Suscríbete para seguir leyendo