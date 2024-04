No tengo por qué no creer las palabras de Antidio Fagúndez, diputado nacional del PSOE de Zamora sobre las frecuencias de los trenes de bajo coste. Sólo pido que sea verdad, que no nos pongan el caramelo en los labios y nos lo quiten cuando queremos empezar a saborearlo. Los zamoranos estamos hasta el moño y un poco más arriba de la burla constante de Renfe. Estamos hasta el moño de no encontrar plazas, dependiendo del horario, y no porque los trenes vayan precisamente llenos. Estamos hasta el moño de los precios abusivos que nos piden para ir y volver de Madrid. Y estamos hasta el moño del pésimo servicio con que nos distinguen.

Dice el parlamentario socialista que los trenes Avlo de bajo coste Zamora-Madrid tendrán dos frecuencias diarias. Me pregunto: ¿Serán suficientes? Aunque lo que en verdad debería preguntarme es si será cierto y luego ya continuar por la suficiencia o insuficiencia de tan escasas frecuencias. Tantas esperanzas como teníamos depositadas en los trenes de alta velocidad y cuantos sopapazos nos hemos llevado al ir a sacar billetes y no encontrar aunque, repito, no siempre van a tope.

Cuantas veces he sacado billete in extremis y cual no ha sido mi sorpresa cuando he hecho el viaje a Madrid con el vagón medio vacío o casi. Eso por un lado, por otro está el alto coste de los billetes. No se pueden pagar esas cantidades. ¡Ni que viajáramos a la Luna! Echamos de menos "Auto-Res", ahora llamado "Avanza" siempre cumplidor y servicial.

Cuando salgan a la venta los billetes ya veremos si el ahorro es real. Repito, no tengo por qué dudar de la palabra de Fagúndez. No debe ser nada grato para nuestros parlamentarios saberse en el punto de mira de la inquina social, por no cuidar de los zamoranos como deben y pueden. En manos de todos ellos está la solución. Sólo ellos, en este caso los socialistas, están en disposición de poder presionar al Gobierno y hacerse notar. No van a Madrid de romería o a ociar, van a trabajar no sólo por las siglas que representan sino por sus representados.

Nos gusta saber que defienden nuestros intereses.

