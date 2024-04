Gamberros o algo peor

No sé, después de un buen número de contenedores calcinados, si por Zamora anda suelto y a sus anchas un pirómano, un gamberro o algo peor. Quemar contenedores, destrozar material urbano, atentar contra los monumentos de la ciudad no son actos de gamberrismo, eso es delincuencia pura y dura y hay que tratarla como tal. Los delincuentes deben estar a buen recaudo. No hay Policía suficiente, ni Nacional ni Local, para vigilar a tanto impresentable como se enseñorea de la ciudad, emborronándola, quemándola, destruyéndola. Desgraciadamente, hay mucho Nerón suelto.

Cabe esperar que la cosa no vaya a más. Se empieza por uno o veinte contenedores y se acaba por un inmueble entero. El fuego, una vez que empieza, no se detiene tan fácilmente. Da pena y mucha rabia comprobar que estos impresentables, sea uno o sean diez, están haciendo de Zamora su territorio. Las pintadas sobrepasan lo admisible. No se conforman con las fachadas, aunque estén recién pintadas, con el gasto que supone, ya hacen objeto de su ‘arte’, incluso a los árboles y a elementos a respetar.

Si cuando atentan contra la naturaleza, en concreto los árboles, convirtieran el entorno en un Bosque de Oma, como el creado por el artista vasco Agustín Ibarrola, como una expresión de la corriente artística conocida como Arte y Naturaleza, no estaría mal la cosa, un atractivo más para Zamora. Pero, no señor, nada de Arte y la Naturaleza a tomar por el saco.

A quien corresponda, debe hacer algo para acabar con esta situación que, por lo que veo, va a más y a peor. Hoy, son los contenedores, mañana, ¡vaya usted a saber! Se inician en calles poco transitadas pero acabarán haciéndolo en calles principales a horas sin tránsito. Que no me vengan con el rollo de que se trata de una enfermedad o cualquier otra circunstancia disculpatoria. Eso es vandalismo y requiere contundencia por parte de la autoridad competente.

Hay que acabar como sea con esta "corriente" vandálica que se ha desatado en Zamora, antes de que ocurra algo peor que debamos lamentar. Ocurrirá si no se pone remedio.

