Ahora el paracetamol

No ganamos, sino para disgustos, sí para sustos. Así no podemos seguir. Ahora resulta que el socorrido paracetamol que en cuanto nos duele lo más mínimo nos prescribimos de inmediato, tiene un peligro que no viene descrito en el prospecto. La verdad es que, servidora ha dejado de leer los prospectos, no me tomaría nada de lo que me recetan a tenor de la cantidad de contraindicaciones que le endosan a cualquier fármaco de los de uso común, ya no hablo de los específicos.

No hay que tomar ningún medicamento al "tuntún". Ni siquiera el paracetamol porque resulta que su consumo no está, como le decía, exento de riesgos. Cierto es que se trata de un medicamento de venta libre en España y en otros países pero eso no implica que no se hayan descubierto ciertos problemas que acarrea su consumo. Si no recuerdo mal comenzó a comercializarse bajo el nombre de Tylenol, me parece que fue en 1955. En tan sólo unos años se convirtió en uno de los analgésicos y antipiréticos más populares del planeta. Hoy en día, es el fármaco genérico más vendido del mundo: sus propiedades lo convierten en uno de los más socorridos para tratar la fiebre y el dolor.

Pues bien, se ha descubierto que el consumo regular de paracetamol en concentraciones consideradas seguras (500 mg al día) altera numerosas vías de señalización del corazón. Así lo pone de manifiesto la Sociedad Americana de Fisiología tras presentarlo en una reciente Cumbre celebrada en Estados Unidos. Los expertos aseguran que la dosis debe ser baja y administrar el medicamento el menor tiempo posible.

Aquellos que lo tomen a diario, que se lo piensen dos veces, porque el estudio es serio. No seré yo quien le lleve la contraria a los médicos a los que tanto respeto, supongo que estarán al día de todas las investigaciones al respecto y habrán tomado buena nota de los resultados de esta Cumbre. Vamos, que el paracetamol no es tan inofensivo como parece. No sé qué vamos a tomar ante un mal dolor. Lo cierto es que hay que prevenir mejor que curar. De momento, la última alerta se centra en este medicamento. Así que, ¡al tanto!

