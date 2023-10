Incombustibles al desaliento

¿Quién dijo desaliento, tratándose de la Policía Nacional? Tesón de hierro sostiene sus cimientos y su corazón no conoce el desaliento. Está escrito en su himno. Es una gozada saberse protegidos por la mejor Policía del mundo. Tienen justa y merecida fama. Hoy, festividad de los Ángeles Custodios celebran su gran día. Su fiesta no se circunscribe a los actos que tienen lugar esta misma mañana. Ayer mismo estrenaban la I Edición de su Carrera Solidaria “Ruta 091” que es el número de teléfono más conocido de España. Una Ruta cuajada de participantes de todas las edades y cuya recaudación estaba destinada a ASPACE, la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral que tiene en la Policía Nacional de Zamora un magnífico aliado.

El estreno constituyó todo un éxito de participantes y de público en general que ayudaron a visibilizar a esta conocida Asociación y que augura que las ediciones siguientes van a contar con numerosos corredores. Todos los zamoranos a una deberíamos transitar la Ruta 091, porque en ella solo vamos a encontrar la satisfacción que produce la solidaridad y el saber que contamos con unos excelentes compañeros de camino, nuestros policías. Todo se andará, y nunca mejor dicho.

Comprendo la satisfacción incontenida del Comisario Jefe Provincial, Guillermo Vara, ante el éxito de esta primera convocatoria. Era de esperar. Pero es que ha sido más de lo esperado. Hoy los actos cambian de registro. Hoy es el gran día. Tratándose como se trata de la festividad de los Angeles Custodios, es de toda lógica que comiencen con el acto siempre solemne de la Santa Misa que se oficia, posiblemente nuestro Obispo, don Fernando, en la Iglesia de San Vicente para, a renglón seguido, y en el Teatro Principal, llevar a cabo el acto puramente institucional de imposición de condecoraciones.

Hay que premiar a quienes destacan por su valor, por su servicio por su ‘misión audaz’ y su ‘labor tenaz’, nada que no venga recogido en su himno que cuenta lo que en realidad es y hace la Policía Nacional. El estribillo me lo conozco de memoria, me falta aprenderme el resto para poderlo interpretar junto a los hombres y mujeres de este Cuerpo 10. Abundando en su precioso himno, hay un párrafo que dice: “Visto de España con orgullo su Bandera” Y me emociona. Porque la Bandera de España es nuestro hogar, como reconocía fechas pasadas el general Rello, comandante de Salamanca y Zamora. Y además de hogar, la Policía española la convierte en su vestido.

Sólo cabe desear a todos los miembros de la Comisaria de Zamora, un gran día, como el que vivieron ayer. Y que los Ángeles Custodios les protejan.