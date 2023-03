En la presentación del libro "¿Parar? ¿Por qué?"

Las virtudes como la honestidad, la formalidad y la laboriosidad son la mejor fuente de poder mental.

Swami Sivananda.

En la tarde-noche, del día primero de marzo, acudí a la presentación del libro, "¿Parar? ¿Por qué?", de Antonio Rojas, en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid.

En el acto me encontré muy a gusto, porque conocía al autor, Antonio Rojas, desde hace muchos años, al haber coincidido en la residencia del colegio de la Sagrada Familia en Valladolid, donde residí varios años, ya ejerciendo y, también por encontrarme con varios asistentes, a quienes conocía desde hace mucho tiempo y, aunque nuestras vidas hayan seguido caminos diferentes, siempre queda el recuerdo de los buenos momentos vividos en la juventud.

Así las cosas, inició la presentación José Alberto León, haciendo un seguimiento por la vida de Antonio Rojas.

Le siguió Rogelio Cabado, famoso cantautor espiritual, que en sus letras transmite mensajes de vida, dice así: " Mi música es como el mar, ... abarca toda mi existencia, llena y plena.

Ella es la sal de la vida, de mi vida. Mi vida está en el mar, claro, verde como el prisma de los ojos, sereno y bravío, colmado de genio y calma, refrescante y tierno. Verde y azul, reflejo del cielo, un cielo limpio que se refleja en mi historia...".

Ruego escuchen sus canciones, todas tienen un mensaje espiritual y transmiten paz. "Amigos fuertes de Dios". Acto seguido, intervino Roberto Sirgo, que hizo unos juegos de magia, que resultaron muy divertidos.

Para Antonio Rojas, la jubilación no tiene cabida, las personas debemos permanecer siempre activas, aunque estemos incluidas en la categoría administrativa de jubiladas

Tomó la palabra Teresa Lapuerta, delegada de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Valladolid, que hizo una breve semblanza de Antonio Rojas, donde puso de manifiesto la amistad que les une y elogió su capacidad de trabajo y la importancia de sus "Chispas", que son las columnas quincenales que Antonio escribe en la revista Iglesia en Valladolid.

El libro de Antonio Rojas, tiene un título verdaderamente, sugerente: "¿Parar? ¿por qué?". Para Antonio Rojas, la jubilación no tiene cabida, las personas debemos permanecer siempre activas, aunque estemos incluidas en la categoría administrativa de jubiladas.

Nuestra mente debe estar activa y creativa siempre. ¿Jubilarme? No, gracias.

Les recomiendo lean de forma reposada y tranquila "las Chispas" que Antonio recoge en su libro y, no duden, que les serán de gran ayuda y utilidad para su vida diaria, pues, recogen historias reales de personajes importantes y a la vez muy divertidas, me permito transcribir una chispa titulada: "Y no tengo tiempo: No tengo tiempo ni para aburrirme (Anónimo...".

Dice así: "Me contaba un amigo lo divertida que le resultó la situación cuando la médica de familia le quiso buscar una hora para visitar al dermatólogo:

Vamos a ver, hoy es lunes, ¿qué tal para mañana, martes?

Los martes los tengo ocupados en Cáritas.

Pues, el miércoles

Este miércoles tengo un viaje a Valladolid.

Vaya, pues el jueves.

Ya lo siento, pero el jueves tengo una charla en Zamora.

-Perdone, ¡ es que estoy jubilado y no tengo tiempo!

Les recomiendo adquieran y lean el libro de Antonio Rojas ¿Parar? ¿Por qué?, pues, no quedarán decepcionados, al contrario, estoy seguro, les servirá de gran utilidad y efectividad para saber aprovechar el tiempo y gestionarlo de forma adecuada.

Todas las chispas tienen un mensaje para la vida diaria, anímense y comiencen ya su lectura.

"Si amas lo que haces, ni los lunes te quitarán las sonrisa" , Eddy Warman.

Gracias Antonio, por las enseñanzas de tu libro.

Pedro Bécares de Lera