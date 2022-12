Un seguro para las estafas a través de Bizum

El día 8 de marzo 2022 al ir a sacar dinero del cajero me doy cuenta que me habían extraído 500 euros mediante Bizum sin mi consentimiento. Intento llamar por teléfono a la sucursal de mi entidad bancaria, zamorana, y me doy cuenta que el teléfono tengo la tarjeta sim bloqueada. Voy a casa y intento acceder ruralvia clientes y la tengo bloqueada también, me dirijo personalmente a la sucursal para comunicarles el asunto y me dicen que seguramente me habían jaqueado la cuenta. Le cuento que yo no estoy dado de alta en Bizum, les dejo mi móvil y lo comprueba que es cierto y al ser un móvil antiguo ni se podía instalar la aplicación. El señor que me atendió llama por teléfono a la central hacen comprobaciones y me dice que ha recibido el dinero una persona de otra ciudad y que lo habían intentado otras dos veces más, que ellos no pueden hacer nada, que el dinero no me lo pueden reponer. Me dicen que vaya a la policía a poner una denuncia, que es lo que hago.

Después de todo le escribo un correo electrónico a atención al cliente de la entidad, exponiéndole el caso, después de un mes de espera sin contestación me dirijo a la central, al departamento de atención al cliente, y me dice el responsable que había estado de descanso unos días y no había leído los correos. Delante de mí lo lee y me dice que lo consultará con el servicio de informática, pero que tardaran por lo menos 15 días en contestar, que ya me comunicaría lo que le dijeran. Me dijo que tenía que haber yo intervenido en algún tipo de estafa le comunico que yo no he intervenido en nada porque siempre tengo mucho cuidado cuando navego por Internet y con las llamadas de teléfono, no soy novato en informática.

Por mucho cuidado que se tenga y se tomen todas las recomendaciones que dicen que tomes en la red, los ciberdelincuentes pueden robar los datos que quiera y a quien quieran

Pasados más de 15 días, al no tener noticias me persono en atención al cliente otra vez. Me vuelve a decir que días atrás había estado de vacaciones, mira y dice que si que ya le han contestado que me lo enviará por correo electrónico. Que lo habían consultado con la empresa de Bizum y le habían dicho que el envío se había confirmado y autorizado correctamente. Por tanto, no se hacía responsables, por lo que yo le comuniqué que pondría una reclamación al Banco De España.

Redact´r un escrito al Banco de España comunicándoles mi caso y adjuntando toda la información que me pidieron, por lo que abrieron un expedient. En las notas ponían que tardarían un mes en contestar mas o menos. Después de esperar ,recibo el informe de lo que habían resuelto y otro que le habían enviado a mi entidad, con la que me siento muy defraudado

A día de hoy, estoy a la espera de alguna comunicación, el expediente en el Banco de España sigue abierto.

En resumen, por mucho cuidado que se tenga y se tomen todas las recomendaciones que dicen que tomes en la red, los ciberdelincuentes pueden robar los datos que quiera y a quien quieran.

Las cajas y los bancos tienen que ser responsables del dinero de los clientes para eso lo custodian y están en sus manos. Que contraten seguros para cubrir el robo en estos casos.

Emilio Santana de la Iglesia