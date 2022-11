Churras con merinas

Que no. Que, desde un anuncio, no se puede abroncar a la gente, señalando a personas y colectivos concretos como machistas, arrojando la sospecha permanente de culpabilidad sobre los varones. Me niego a que sigan criminalizando al hombre por el mero hecho de haber nacido varón. Hay que saber distinguir entre hombres y energúmenos. Estos mismos se dan también en el género femenino y en número plural, solo que se llaman energúmenas. Hay mujeres que cara a la galería defienden el feminismo como si les fuera la vida en ello pero que piensan, opinan y actúan de forma machista.

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad que preside, lidera o llámelo usted como quiera, una mujer acomplejada y violenta en muchos de sus gestos y manifestaciones, es mi opinión personal y al parecer transferible, de forma indisimulada y dejando poco espacio a la duda, señala en su último y controvertido anuncio, al amparo de una institución estatal y financiado con dinero público a Pablo Motos, los chavales del Elías Ahúja, la afición del Betis y el Xokas, como machistas y violentos.

Me parece una irresponsabilidad y una desconsideración que desde una posición privilegiada cual es la de ministra del Gobierno, se acuse con repercusión y notoriedad ante la opinión pública a unas personas a las que responsabiliza directamente de una lacra social contra la que todos estamos en contra sin por eso levantar el índice acusador en dirección a personas o colectivos concretos. No sé qué opinará la maltrecha Justicia a la que la Montero tampoco duda en señalar independientemente del género de los togados. No deja títere con cabeza. Todo el mundo, salvo su círculo, es su enemigo en potencia, facha, machista y violento.

Lo único que Irene Montero está consiguiendo con estas políticas amparadas por el Partido Socialista es enfrentar a mujeres y hombres, encabronar a todo el mundo y generar una alarma social hasta ahora inexistente que pone en el foco del odio y la persecución a los hombres en general y algunos en particular, como Pablo Motos. No soy su portavoz, pero ni me parece machista y mucho menos violento. Lo que sí le aprecio es su sentido del humor y una ironía que no siempre se entiende. Por cierto, la ironía es un don.

Pero qué sabe de eso la ex de Iglesias, el tío más machista que pisa los platós de televisión, las tribunas de oradores y los escenarios políticos. Esto de juntar churras con merinas nunca ha dado buen resultado. Acabará volviéndosele en su contra. Estigmatizar a los varones y victimizar a las mujeres es injusto para la mayoría de hombres.