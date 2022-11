Apenas se destinan recursos económicos para paliar la pobreza infantil. Es la sempiterna queja. Los niños no pueden alimentarse de aire. Los datos son sobrecogedores. El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos cinco años. Como de costumbre hay que pensar que algo se está haciendo mal o no se está haciendo. ¿Cómo es posible que las ayudas o becas comedor sólo lleguen al 11% del alumnado de educación obligatoria?

A eso hay que añadir la alta tasa de abandono escolar temprano en España, muy por encima de la tasa media de la Unión Europea. Que sólo el 26,3% de los niños y niñas de familias con rentas más bajas acceda a la educación de 0 a 3 años, frente al 62,5% de los niños y niñas con rentas más altas, pone en entredicho a los servicios sociales. Menos asesores que cobran pero no asesoran, menos directores generales y subdirectores, menos secretarios y subsecretarios, menos paja ministerial y autonómica y más tratar de impedir el grave problema de equidad que existe en España.

Hasta que no se empezó a hablar de ‘violencia vicaria’, daba la sensación de que los niños no eran maltratados, vejados, abusados, humillados y muertos

Para lograrlo no hace falta arremeter contra las familias más pudientes, donde trabajan uno o los dos padres, lo que les permite dar una mejor educación a sus hijos. Son necesarias políticas preventivas y pasar a la acción de inmediato, dejándose de fruslerías políticas y apoyando las políticas sociales de las que tanto blasonan pero que siguen sin contenido. A quien corresponde debería caérsele la cara de vergüenza ante este dato: la pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños en España.

Los datos que emanan del informe elaborado por la Plataforma de Infancia, una red que aglutina a más de 70 organizaciones señalan que la pandemia ha sacado a la luz carencias reflejadas en el informe pero que vienen de lejos, de atrás en el tiempo. Los niños parecen no existir en las políticas sociales. Hasta que no se empezó a hablar de ‘violencia vicaria’, daba la sensación de que los niños no eran maltratados, vejados, abusados, humillados y muertos. Ahora es cuando parece aflorar la sensibilidad social.

Es verdad que se han producido avances en defensa de los derechos de la infancia. Solo que las palabras se las lleva el viento y la letra no se lee, al existir grandes carencias presupuestarias, falta de equidad y preocupantes vulneraciones en el cumplimiento de los derechos de la infancia. Tampoco podemos olvidar otro de los datos alarmantes: el incremento del 47% de los trastornos de salud mental en niños respecto a 2018. Ahí lo dejo.