Innovación y servicios públicos

La historia de la ciencia, en su más amplia acepción, como nuestra experiencia vital, en todos los ámbitos en los que estamos involucrados, como el profesional, el cívico, etc., pone en evidencia su importancia y trascendencia para ofrecer a la sociedad las mejores aportaciones provenientes del óptimo desempeño profesional, laboral, académico, investigador, etc., lo que coadyuvará a que alcance el máximo posible, en cada momento de la historia, de su desarrollo social, cultural, económico, jurídico, científico, etc., es decir, su fomento más elevado y, por ello, su mayor bienestar y felicidad.

Para lograr tales metas se convoca, consecuentemente, a todos y cada uno de los componentes de tal sociedad, sin excepciones, sin excusas, etc., a que, con el cumplimiento exacto, completo, riguroso, exigente, etc., se contribuya a la satisfacción plena del interés general. La reflexión, la toma de conciencia de los deberes de todo tipo que confluyen en toda la ciudadanía, el afán de superación, la madurez, el cumplimiento de los compromisos, la observancia de la ley, el respeto y consideración debida a los demás, etc., lo que a la recíproca se demanda; lo que la educación debiera inculcar; se traducirá, en innovación, respecto a lo actualmente conocido y practicado mejorándolo. La empresa, especialmente, al desenvolverse en una “economía de mercado”, artículo 38 de la vigente Constitución Española de 1978, y por lo tanto competitiva, para subsistir, al menos, tendrá que arbitrar y procurar un espíritu emprendedor, de superación, de talento, de avance en todas sus facetas, etc., lo que requiere su innovación continua en su organización, en sus procedimientos, en sus productos, en sus comunicaciones, en el cumplimiento de la legalidad vigente, en las relaciones con su entorno, etc. Algo similar es también predicable de las Administraciones Públicas, especialmente de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, por la cercanía e inmediatez de las obras y servicios que prestan al vecindario de sus respectivos ámbitos territoriales de actuación. Además, han de tener siempre presente que la observancia de la Ley les obligan imperativamente a servir con observancia de los principios de eficacia y eficiencia las competencias que tal normativa les asigna, entre otras. “Diseño y puesta en marcha de una estrategia global de innovación en la institución. Sistemas de gestión de la innovación. Planes de gestión del cambio, innovación organizativa, innovación social. Planes o proyectos de transformación cultural de la propia organización, de gestión del conocimiento, inteligencia colectiva, captación de talento, laboratorios de innovación, orientación a usuarios”, “implementación total de servicios digitales”, “incorporando tecnologías de última generación como Blockchain, Inteligencia Artificial, Asistentes virtuales, Business Intelligence, Robótica, Big Data, Soluciones en la nube, Hiperconvergencia, Identificación y certificación, 5G”, “Diseño y puesta en práctica de modelos y sistemas de gobernanza de datos para la gestión (captura, almacenamiento, calidad, análisis…), la apertura, intercambio y reutilización.”, “Proyecto integral de Servicio de Atención Ciudadana. Oficina de Registro. Aplicación de canales alternativos innovadores”, “Coordinación interadministraciones para la gestión y despliegue de fondos europeos”, etc., serán tratados en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, en sus siglas CNIS, se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de diciembre en La Nave (Madrid). Que Municipios y Provincias eviten la rutina, la inercia, la vaguería, el cotilleo, el ser sanchopancesco, y presten el mejor servicio público. ”Renovarse, o morir”. Sancho de Moncada