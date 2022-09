Adiós Carlos, y gracias

Te has ido cuando comenzábamos a disfrutar del conjunto de episodios de los cuales tú has sido no solamente el factor determinante de su inicio, sino también de la continuidad de su cuidado, cuya honestidad y espíritu defiendo por tratarse de un factor vivo, determinante en la vida cultural de nuestra ciudad.

Tu nombre está en el centro de toda la segunda mitad del siglo XX y el cuarto de siglo XXI. Recuerdo aquella célebre exposición de pintura en Salamanca, una llamarada de valor y detalle. Una pintura que llegó a pisar el suelo ensueño catalán. La pintura fue parte de tu alma, pero como artista poseías todo un potencial de fuerza creadora que adornaba tu recia personalidad. Estabas presente en la creación de muchos grupos y defendías tu postura con decencia tanto en la Bienal como el la histórica del barro, en las viejas músicas…Sigues presente y te recordamos con todo el cariño que mereces. Carlos San Gregorio, para mí eres una parte importante de mi vida por el afecto que me demostraste. En mi corazón permanecerá tu recuerdo como la más firme demostración de ese sentimiento mutuo.