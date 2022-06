No pasa un solo día sin que se nos anuncie el cierre de un centro de El Corte Inglés. ¿Los grandes almacenes están pasando por un mal momento o se trata de una estrategia empresarial? Tengo para mí que debe haber de todo un poco. Tanto cierre resulta preocupante. Así no va a haber forma de acabar con el paro. El Corte Inglés aglutina unas importantes plantillas en todos y cada uno de sus centros. Para echar el cierre está empresa, cómo estarán las demás.

Antes de que acabe el verano la firma española ejecutará los cierres de sus establecimientos en el centro comercial La Vaguada de Madrid, Parquesur de Leganés y Gran Vía de Bilbao. Y, en Zamora porque no tenemos, no es plaza para semejante volumen, porque, de otra forma, hubiera sido el primer establecimiento de la cadena en cerrar. Al parecer la compañía tiene un plan, el plan 2020, con el que pretende estrechar la red y equilibrar las cuentas. Todo está muy mal. Todo está por las nubes. Y si se tiene para leche, carne y pescado, no se tiene para las tradicionales rebajas de El Corte Inglés, ni para sus anheladas estaciones que nacen al compás de sus anuncios televisivos.

Bien que siento esta situación por la que atraviesan los grandes almacenes ya que siempre han sido un referente. No es que vayan a dejar de existir, pero sí se están reduciendo de forma alarmante. Dicen los mandamases de esta enorme compañía, presidida por Marta Álvarez, que con los cierres anunciados, y aun por anunciar, pretenden potenciar los negocios en otras zonas de la capital, en el caso de Madrid. La estrategia se enmarca en el concepto general de eliminar las tiendas de menor tamaño y en régimen de alquiler, de tal forma que se refuercen los grandes centros próximos.

Desde enero, 2022 se ha llevado por delante otros establecimientos en Burgos, amén de tiendas en Barcelona, Jaén y Murcia, además de reconvertir algunos edificios para transformarlos en ‘outlet’, que siempre cuentan con el atractivo de creer que lo que allí se compra es más barato. A fuer de ser sincera, debo reconocer que los centros ‘outlet’ son ahora tiendas de productos descatalogados y rebajados. Una forme de sacar el estocaje inmenso que almacena y llegar así a un nicho de mercado más amplio.

Que quiere que le diga, me da una cierta pena que cosas así ocurran, tanto con los grandes como con los pequeños establecimientos. Ya hemos perdido bastante en España, sobre todo estos últimos tiempos, como para que debamos vivir una pérdida permanente y un permanente sobresalto por lo que acarrean.