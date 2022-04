Zamora, capital de los poetas

Muchos habrán pensado que estoy desorientado y que me he confundiendo con otra provincia castellanoleonesa, ya que es a Soria la que se conoce como la “ciudad de los poetas”. Aunque no quisiera generar ningún conflicto con nuestros hermanos sorianos, pero siendo justos, la capital de los poetas debería ser Zamora, porque el título de “ciudad” no se lo podemos arrebatar ya. No estaría bien. Así que Zamora debería ser la “capital” de los poetas. Y les voy a exponer mis argumentos para tal designación.

En Soria aluden a un triunvirato de poetas que han “cantado” a las tierras sorianas para adquirir tal asignación, que serían Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego. Pero la verdad, ninguno de ellos ha nacido allí, ya que provienen de Sevilla, los dos primeros, y de Santander, el último.

Cosa contraria sucede con Zamora, donde hay una larga lista de poetas nacidos en estas tierras. Entre ellos contamos con nombres ilustres como Claudio Rodríguez, León Felipe, Jesús Hilario Tundidor o Agustín García Calvo. Pero tampoco nos podemos olvidar que también tenemos a Justo Alejo, Waldo Santos, Tomás Sánchez Santiago o Jesús Ferrero. Y si me permiten extender la lista, contamos con Lorenzo Pedrero Rodríguez, Máximo Hernández, aunque no nació exactamente en Zamora pero sí es considerado zamorano, y las poetas Pilar Antón, Tina Escaja o Margarita Ferreras. Como verán hay una larga lista de grandes poetas. Pero no me quiero olvidar de tantos otros que seguro hay y no han tenido la suerte de ser conocidos, o no han querido salir del anonimato, pero que tienen alma de poeta. Y estoy convencido de que muchos de vosotros también tenéis un espíritu poético, ya que creo firmemente que la poesía está en los genes zamoranos.

Todo ello seguido de una importante inquietud artística y cultural existente en Zamora, y por qué no decirlo, también reivindicativa. Por citar algunas iniciativas, estarían la “Escuela de Sabiduría Popular” o los colectivos poéticos Lucerna y Magua Sociedad Literaria. Y quisiera resaltar otro gran proyecto como ha sido la creación del primer Festival de Poesía de Zamora, bautizado como PoetiZa, que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Le debemos esta brillante apuesta al también poeta y escritor Benito Pascual, que además tuvo la genial idea de organizar un evento como es el Slam Poetry como antesala de este festival y que se llevó a cabo el pasado 11 de marzo en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora. El Slam es una mezcla entre performance y poesía, a modo de competición y que algunos la comparan con una batalla de gallos, muy popular en el freestyle, pero de buen rollo. En este caso no fueron ni Gazir ni Bnet, pero asistieron otros nueve participantes que seguro lo dieron todo en sus apuestas poéticas.

Y no quisiera acabar sin poner el dedo en la llaga en el hecho de lo poco que se ha reconocido a todos los artistas y poetas que he mencionado y que hay en Zamora, ya no solo en su capital sino en toda la provincia. Respecto a Claudio Rodríguez, se podría decir que sí lo ha tenido, pero en cuanto al resto, considero que no lo suficiente. Se conoce que fue por eso que desde el entorno de la familia del poeta se propuso que se llamara al puente nuevo como Puente de los Poetas, en reconocimiento al resto de artistas zamoranos. Pero en realidad, solo han tenido, desde mi punto de vista, una pequeña muestra de ese agradecimiento que tanto se merecen todos.

Tal y como he querido mostrarles, hay muchos poetas y artistas zamoranos, con grandes obras, premios y proyección incluso fuera de nuestras fronteras. Y el legado continúa con iniciativas como la de Benito Pascual, que seguro tendrá mucha aceptación este nuevo festival y que continúe toda la producción literaria zamorana, ya que como les decía al principio, Zamora debe ser considerada la capital de los poetas.

Por último, y si me permiten aprovechar estas líneas para cierta autopromoción, les comunico que el próximo día 29 de abril en la librería Semuret tendrá lugar la presentación de un poemario que acabo de publicar junto al artista e ilustrador zamorano Juan Barrero.