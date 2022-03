En la guerra del presidente ruso Putin contra Ucrania se está haciendo uso de la violencia al margen del Derecho Internacional y en contra de los más elementales derechos humanos.

Solo justifica tal acción de horror y violencia extrema el reconstruir el imperio soviético como objetivo fundamental, sin hacer una mínima reflexión sobre el dolor y la tristeza que sufren los seres humanos: población civil, niños madres y personas mayores, que nada han hecho para ser sometidos a la muerte y destrucción de la manera más cruel e inhumana. Viene a mi memoria, siendo Jefe de la Misión de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores, en Nicaragua en los comienzos de la década de los años 80 del pasado siglo XX, en una reunión del CNES-Centro Nacional de Educación Superior, donde se encontraba mi homólogo de la Unión Soviética, y que yo abandoné por estar tratando temas políticos y no científico-técnicos. Transcurrido un tiempo me pidió tener una reunión con él para presentarme disculpas, porque las razones que personalmente expuse para el ingreso de los jóvenes nicaragüenses que habían participado en la guerra sandinista, discrepaba totalmente por ser de carácter político tal incorporación.

La praxis política de la diplomacia debería estar más centrada en evitar previamente las guerras en lugar de realizar su función una vez han sido declaradas

Poco tiempo duró esta decisión, con un fracaso total, ya que las premisas de ingreso en la Universidad nada tenían que ver con la preparación académica necesaria. Agradecí sus disculpas, pero le dije que yo estaba prestando la cooperación ante el Gobierno de Nicaragua y no de la Unión Soviética. En alguna conversación mantenida con el homólogo soviético, al decirle: “Es que vosotros los rusos”, de inmediato salió para rectificar lo dicho por mí, pues él no era ruso sino soviético, es decir, que los ciudadanos pertenecientes a los distintos países del imperio soviético, no aceptaban se les considerara como rusos. Creo que en estos momentos debería de considerarse si el resto de los países de la Federación constituida por Rusia debería ser considerado como un denominador común, no sea que paguen justos por pecadores. Una vez más la negociación diplomática no resuelve los graves problemas, como sucede en la actualidad con la Guerra contra Ucrania.

Es fundamental que la praxis política de la diplomacia debería estar más centrada en evitar previamente las guerras en lugar de realizar su función una vez han sido declaradas. En estos aconteceres queda constatación de la existencia de la doble moral en la praxis política a nivel mundial, y que existen ciudadanos de primera clase y también de segunda lamentablemente. Recuerdo que en la Nicaragua somocista el Presidente del Parlamento, o Asamblea Nacional (si mal no recuerdo Cornelio Huck) ante la insistencia de la oposición para que explicaran en qué lugar del norte de Nicaragua habían construido un Centro Educativo que nunca vieron, contestó: hermanos no seais tan insistentes, “hoy por mi, mañana por ti”. That is the question.

Ha llegado el momento de analizar la constitución de la ONU con el veto curiosamente de cualquiera de los cinco estados que se da la coincidencia que son los mayores productores de armas

Creo que ha llegado el momento de analizar la constitución de la ONU con el veto curiosamente de cualquiera de los cinco estados que se da la coincidencia que son los mayores productores de armas, y de manera especial de las armas nucleares. En cuanto a la existencia de la OTAN, organización de uno de los grupos militares existentes en el mundo, el otro constituido en Europa por Rusia, por qué no llegan a un acuerdo de dejar de dedicar una buena parte de su PIB a la construcción armamentista, considerando que esta situación supone que un buen contingente de países con escasos recursos dediquen una buena parte de sus ingresos a la compra de armas, en lugar de destinarlos para conseguir unas condiciones de vida y de trabajo para un buen contingente de su población, que carecen de una educación de un sistema de salud y en general de unas condiciones sociales y económicas insuficientes para tener una vida digna como seres humanos.

Las contradicciones del mandatario -de cuyo nombre no quiero acordarme-lo colocan en una situación un tanto irracional, pues al mismo tiempo que pretende ayudar a ciertos lugares para conseguir la secesión, en el contexto de un país, él por su parte con la guerra lo que pretende es hacer todo lo contrario, es decir, anexar territorios por la fuerza, con el fin de generar un imperio. Deseo terminar en esta segunda parte de las reflexiones después de haber transcurrido en torno a 19 años de la Guerra de Irak, y con una frase de una canción del gran cantante brasileño Roberto Carlos que decía así: Quisiera ser tan humano como los animales.