La primera promoción de alumnos de la Fundación de San José (Universidad Laboral) fue el año 1957. Fue de alumnos Internos. La mayoría eran vascos y catalanes. Como recuerdo se le dio a cada uno, por parte de las Mutualidades Laborales, una medalla con cadena de oro la imagen de Mª Auxiliadora. No tuvieron viaje de estudios. Un año después (1958) terminaba la primera promoción de alumnos de Zamora (externos) y por generosidad de Carlos Pinilla sí tuvimos viaje de estudios. Tres días por el centro de España bien aprovechados. El último día después de visitar Aranjuez, D. Carlos Pinilla nos recibió en su casa particular de la calle Almagro nº 27. Era el día 23 de junio de 1958. Nos acompañó el P. Polo Administrador del Centro. Un recuerdo muy original de aquel viaje fue estrenamos el autocar nº 108 de Auto-Res.

Por los años 1960, ya siendo rector D. Manuel de Lorenzo, se crea en la Universidad Laboral la revista “Panorama”. Es bimensual. El director es el P. Eusebio y como asesor para ponerla en marcha estuvo el gran periodista zamorano Manuel Espías. Como fotógrafo el P. José Luis Mena.

Panorama fue una revista que pulsaba la marcha diaria de la reciente Universidad Laboral. Lo que no faltó, desde la primera publicación, fue una sección que se titulaba “polémicas de la juventud”. Su autor fue Antonio Casado. Él, aunque estudiante de Magisterio en Zamora estaba muy vinculado al Círculo de Domingo Sabio (una asociación) en el centro. Su vocación de siempre fue ser periodista. Hoy es un gran comentarista político y como amigo lo escucho todas las semanas en una emisora Nacional. Cuando se terminó de editar la Revista yo tenía guardadas todas las publicadas y decidí entregarlas a la Biblioteca de la Laboral y allí quedaron registradas y depositadas.

En el capítulo de recuerdos, no quiero dejar de acordarme de la aportación que hicieron con su trabajo al centro en los años 52, 53… Un grupo de chicas jóvenes que por una residencia y asegurando el capítulo de manutención hacían una jornada de trabajo muy larga… Su trabajo era de comedores y cocina. Mi homenaje para ellas.

Entre las noticias que me han llegado de Zamora a través de amigos y compañeros hace algún tiempo (yo no manejo las Redes Sociales) me llamó la atención el hecho de que el Ayuntamiento en cumplimiento de lo acordado en “La Orden del día” habían quitado en nombre de Carlos Pinilla a la calle que lindaba con la Universidad Laboral. ¡Que fácil es quitar el nombre a una calle! Pero el recuerdo y agradecimiento de muchos zamoranos no nos lo pueden quitar. Cuando empezamos los estudios con los Salesianos y la Fundación San José, nadie nos preguntó ni a nosotros nuestros padres de qué color éramos.

Solo recibimos enseñanza y educación. Todo lo que está hecho en Zamora en torno a la Universidad Laboral (Clínico, MM. Claras, Colegio Rey Fernando (Grillera)… Se hizo, por D. Carlos Pinilla. ¡Que era un político! Claro. Si no hubiera sido un político, no lo hubiera hecho. En éste tema quiero aclarar una cosa: No quiero ni es mi estilo entrar en disputas políticas, pero tengo derecho a dar mi opinión y en esta ocasión mi opinión es que el Ayuntamiento con su mayoría (que yo respeto) a Carlos Pinilla se le han negado el agua y la sal.

He querido dejar para el final del artículo la Historia del Teatro de la Universidad Laboral. Por los años 50 se terminaron las Obras del Centro. Se empieza a poner en marcha con los primeros internos (unos 300). Esto era octubre de 1952: Talleres, dormitorios, comedores, aulas, iglesia… Todo terminado y en marcha… Pero el Teatro quedó en olvido. ¿Cuándo se reanudaron las obras y “apareció” el dinero para su puesta en marcha? Veamos. En junio de 1958 se va a celebrar en Zamora un “Congreso Eucarístico” con motivo del “Motín de la Trucha” y sus ochocientos años (1158-1958) desde que las Sagradas Formas volaron milagrosamente desde la Iglesia de María la Nueva (entonces San Román) al Convento de las Dueñas de Zamora. Fueron cuatro las Sagradas Formas que volaron y actualmente se conserva una dividida en cuatro partes en perfecto estado incorrupto. No está a la vista del público y está custodiado por las Monjas de Cabañales en un Copón que llaman Beatorio. Las otras tres formas restantes fueron enviadas a otros conventos de la Orden y se ha perdido la Historia. Han pasado 900 años: Hablemos ahora del Congreso Eucarístico con motivo del Motín de la Trucha y la desaparición de las Sagradas formas de Santa María la Nueva. Este Congreso se celebró en Zamora en junio de 1958. Se fundó una Comisión a nivel de Zamora que organizó el congreso y, durante 10 ó 15 días, por Radio Zamora (E.A.J.72) sobre las ocho de la tarde en el mes de junio nuestros locutores de radio Vicente Planés y la locutora zamorana Charito Borrego presentaban e invitaban a las charlas que estaban programadas a cargo del Magistral de Zamora y gran Orador D. Francisco Romero. Disertó varios días sobre “El Motín de la Trucha” y el Milagro de las Sagradas Formas que en resumen fue la quema de la iglesia con los nobles dentro por el pueblo llano motivado por la disputa de quien tenía derecho a la compra de una trucha en el mercado: Los nobles o el pueblo llano. Para este “evento” también se restauró laiIglesia de Santa María, así como la plaza del entorno. El caso curioso de esta restauración fue al levantar todo el pavimento de la iglesia y de la plaza aparecieron huesos humanos que fueron llevados al cementerio de San Atilano en camiones. Entre los Canteros que trabajaron y dan fe de ello estaban los hermanos García Cuadrado (David y Enrique). Para conmemorar estos actos, aparte del culto religioso (que lo hubo), se puso en escena y como primicia la Zarzuela “El Motín de la Trucha” y aquí entra en escena el protagonismo del Teatro de la Universidad Laboral que es donde se representará la obra. Un gran teatro, para una gran obra. ¿De dónde salió el dinero? Nadie lo sabe. Fueron dos representaciones (sábado y domingo). Don Fila (nuestro director), a los que habíamos terminado ese año los estudios, nos dio la responsabilidad de hacer de acomodadores en el teatro, pero que nos salió muy complicado. La Comisión que había organizado el evento (los Salesianos no tuvieron nada que ver) vendieron más entradas que butacas había y nos complicaron nuestro trabajo. Hubo denuncias, palabras muy altas por una falta de organización.

Ejerzo de zamorano donde quiera que esté y no en vano hago patria consumiendo diariamente con mis hijos y nietos en Valencia y Castellón la leche de Zamora, así como recibo todos los años los “ajos” por las Ferias de San Pedro que me manda con todo el cariño mi sobrino Raúl. Tampoco se olvida de enviarnos los dulces de Las Dueñas y fabrican todo el año.

He querido dejar para el final mi agradecimiento por toda la información recibida por correo y de palabra de la hermana Carola del Convento de Las Dueñas. Una vez más muchas gracias.