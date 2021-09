Estoy en el Puente de la Estrella. A un lado el Monte de San Cebrián, al otro la dehesa de la Encomienda. Atardece. El sol hace tiempo se ha puesto tras las achaparradas encinas y en un par de horas llegará la noche. El cielo sigue su curso en la forma acostumbrada, indiferente y ajeno al mundo de los hombres, sin embargo, hasta donde la vista alcanza el espectáculo es dantesco.

Resulta que el vaciado del embalse es brutal y donde ayer había un extenso humedal que sobrevolaban águilas pescadoras y en el que flotaban pequeñas barcas hoy campa la desolación más absoluta. Un silencio agobiante ha hecho suyo el secarral, en el fondo del pantano son visibles profundas grietas y restos de alguna aceña y en el aire flota un como no sé qué inquietante por lo que tiene de acusador. Estoy en la antesala del infierno, sin duda. Me froto los ojos por romper el embrujo y acabar con la pesadilla.., pero no. ¡ No existe encantamiento! ¡No hay hechizo! El vaciado del embalse es real y a pesar de lo que digan ciertos mequetrefes la vida se ha ido río abajo definitivamente por las compuertas abiertas de la presa con el agua.

La codicia de una empresa que dicen modélica ha hecho posible la infamia. Se llama Iberdrola y lleva décadas aprovechando los recursos naturales de nuestra provincia a cambio de quincalla. Por si esto no bastara y, según se desprende de ciertas declaraciones de la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Democrático, la legalidad de su actuación en el vaciado de Ricobayo no es tan clara como la empresa pretende.

El vaciado del embalse es real y a pesar de lo que digan ciertos mequetrefes la vida se ha ido río abajo definitivamente por las compuertas abiertas de la presa con el agua

Hace unas semanas, la Diputación de Zamora calificaba la actuación de Iberdrola como sectaria y usurera. Son las ocho de la mañana del día treinta y uno de agosto. Ojeo distendidamente La Opinión de Zamora y de pronto me encuentro con la respuesta de su delegado autonómico a tan severos calificativos...¡No doy crédito!

Señor delegado de Iberdrola en Castilla y León, son ustedes incorregibles. Otra vez a las andadas erre que erre. Disculpe, pero obran como los burros. Sí. No me interprete mal, se lo digo con cariño. Hablo de burros en el sentido cervantino de la palabra, es decir, tercos, inamovibles en su actitud por más que se le den razones en contra…¡Pues, claro que no es la primera vez que Iberdrola vacía el embalse! Pero no de manera tan fulminante ni con el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo ni en plena crisis pandémica. Ni por supuesto, y esto es muy importante saberlo, con el megavatio hora en máximos históricos…Basta ya de palabrería, señor delegado, y dejen de tomarnos el pelo. No es de recibo presentarte como víctima cuando eres el responsable del desatino.

Por otra parte, no sé a cuento de qué esa obsesión por justificar la legalidad de Iberdrola ¡ Sólo faltaba eso!…Duerma usted tranquilo, señor delegado. Desde esta columna en ningún momento se ha dicho que la explotación de Ricobayo se haya realizado fuera de los rangos establecidos por la concesión vigente. Lo que se denuncia aquí es la total falta de ética que ha supuesto la toma de una decisión nefasta para los pueblos afectados y que pone en riesgo el equilibrio del ecosistema. Sólo eso.

Espero que esta vez la cuestión haya quedado definitivamente zanjada. En cualquier caso, le pido que dejen de soliviantar al personal con declaraciones como la que nos ocupa. Se lo ruego encarecidamente. Por favor y con el máximo respeto, señor delegado.