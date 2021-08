En los dos primeros puntos del programa electoral con el que presentamos al pueblo de Carbajales de Alba la candidatura del PSOE en las últimas elecciones municipales, nos comprometíamos a trabajar por la convivencia, la participación directa de los vecinos en todas las actuaciones que acometiésemos y, todo ello, con un único objetivo: el bien del pueblo.

Hoy seguimos manteniendo este compromiso: conseguir la convivencia, la participación, la concordia pero, sobre todo, el bien de nuestro pueblo.

En el punto tercero del citado programa proclamamos “un no rotundo a la instalación de macrogranjas porcinas en nuestro término municipal”. Nuestra posición sobre este asunto no puede ser más clara.

Este fue, más que programa, nuestro proyecto de pueblo. Un pueblo vivo porque “vivir es convivir” y convivir es participar. Que todos demos parte de lo que tenemos sí pero, sobre todo, de lo que somos, de nosotros mismos: nuestras ideas, propuestas, apoyo, reconocimiento… para el bien de todos, que es el nuestro.

Más del 75% de los vecinos que votaron en las anteriores elecciones no apoyaron con su voto este programa, este proyecto para su pueblo.

Con este programa, por este proyecto, por la gobernanza y el bien del pueblo firmamos un pacto de gobierno con el PP, apoyando como alcalde a Roberto Fuentes.

Durante estos dos años se han conseguido subvenciones por valor de 115.000 euros para el saneamiento de la red del suministro de agua (aun con el voto en contra del anterior alcalde en su día), 40.000 para el dragado y acondicionamiento del cementerio municipal,15.000 para el parque infantil, 9.000 para el biosaludable o 114.000 para la reconstrucción de la piscina municipal. Así mismo se ha conseguido ingresar en las arcas municipales, de la compañía Naturgi, por el tránsito de mercancías por nuestros caminos ( gracias a la buena intervención de Pedro Lorenzo) la cantidad de 173.000 euros y no sólo los 20.000 que había pactado con la citada empresa el anterior alcalde ¿Qué interés pudo tener el Sr. Fidalgo para usurparle al pueblo 153.000 euros que legalmente le correspondían?

La suma de los ingresos que, al margen de los ordinarios, ha recibido el pueblo en estos dos años se acerca al millón de euros (946.300). Este es el resultado de un acuerdo, del pacto de gobierno por la gobernanza y el bien del pueblo.

Ahora nos enfrentamos a un problema muy grave para nuestro pueblo: la instalación de la macrogranja. ¿Nos hemos preguntado por qué hemos llegado a esta situación?

No culpamos a los promotores . Están en su derecho, como cualquier otro vecino, de presentar este proyecto si consideran que esa puede ser la forma de encauzar su forma de vida, pero sí a quien de acuerdo con la normativa y el bien del pueblo debe atender su solicitud.

El anterior alcalde, ante esta solicitud, no solo informó favorablemente la instalación de la macrogranja en nuestro municipio sino que, cuando recibió la resolución de la Consejería de Medio ambiente dando el visto bueno de impacto medioambiental, no presentó las alegaciones oportunas en el plazo de 30 días concedidos para ello, siendo el actual alcalde, entonces concejal, quien promovió la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que se aprobaron las alegaciones redactadas por un grupo de concejales, no estando entre ellos el entonces alcalde y se votó, por mayoría, la no aprobación de la instalación de la macrogranja. ¿ Qué artimañas son las que ahora se trae entre manos el anterior alcalde?

Nos consta que Roberto personalmente no está a favor de la instalación de la macrogranja, como se desprende, de la información detallada expuesta en la asamblea del viernes 30 de julio de 2021 y por la actuación anteriormente citada, siendo concejal pero que, como alcalde, conforme a los informes y asesoramientos, accedió a conceder la licencia de obras a los promotores de la explotación.

Estando actualmente este asunto en el Juzgado de lo Contencioso, confiemos en que , conforme a la legalidad y, por la labor realizada por la Plataforma Tierra de Alba, no caiga esta desgracia sobre nosotros y nuestros descendientes.

Daniel Martín Martín y Manuel Rodríguez Vara (concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Carbajales de Alba).