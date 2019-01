La gripe está aquí

Y ha venido para quedarse. Nos tomamos a broma la gripe nuestra de todos los años y sólo le damos visibilidad cuando se cobra alguna víctima. Ha tardado un poco más que el pasado año en sorprendernos, pero ha llegado. Como que iba a pasar de largo pudiendo convertirse en noticia. Y se ha convertido. El Sistema de Vigilancia de la Gripe en España advierte que se ha producido un "aumento significativo". La gripe empieza a complicarnos la salud y la vida. Que nadie piense que la gripe se va a ir de rositas sin llevarse carne entre las uñas.

La actual meteorología tiene mucho que ver con ese aumento al que antes me refería. El notable descenso de las temperaturas que ha puesto los termómetros en valores negativos y la más que notable ausencia de precipitaciones han contribuido a ello. Cabe añadir que la vuelta al cole y al tajo nuestro de cada día, tras el periodo vacacional navideño, no han hecho más que apuntalar su 'peligrosidad' y empeorar la situación. Hasta tal punto es así que la enfermedad, eso es la gripe, una enfermedad, ha adquirido categoría de epidemia concretamente en tres comunidades autónomas: País Vasco, Cantabria y Baleares. La cosa está lejos de mejorar. Que nadie piense que esto es flor de uno o varios días y sanseacabó. No.

En el País Vasco hay al menos diez fallecidos a causa de la gripe y la tasa de contagio está en 188 por cien mil habitantes. El contagio es otro de los graves problemas que acarrea la gripe. Dos consejerías de Sanidad, las de Madrid y Cataluña, entre otras regiones, parecen haber hecho los deberes, y han avisado de que alcanzarán ese nivel esta semanita que acabamos de estrenar. Y mientras todo esto ocurre, una joven de 30 años sin complicaciones previas ha fallecido en Murcia por un proceso vírico. Los que todavía se ríen de la gripe y apostatan de la vacuna deberían tomarse más en serio esta enfermedad que es una fija-continua, en cuanto el invierno asoma por el calendario.

Los sanos, los que creen que la gripe sólo afecta a los ancianos, los incrédulos, los descreídos, tienen que empezar a tomarse la gripe en serio porque esta enfermedad puede provocar cuadros muy graves en personas con enfermedades crónicas, pero también en pacientes sanos, tal y como ha ocurrido con la víctima de Murcia. Está semana puede resultar problemática al respecto. La gripe se puede complicar y complicarnos la vida a enfermos y sanos. Los niños también están expuestos a contraer esta enfermedad que no respeta a nadie. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y poner todo tipo de barreras entre la gripe y nosotros que resultamos ser más vulnerables de lo que nos pensamos. Nadie está libre de contraerla e incluso de sucumbir. Prevenir siempre es mejor que curar.

Y digo lo que digo, porque con datos en la mano, se ha producido un aumento significativo en los niños de entre cinco y catorce años. De los casos graves que han necesitado hospitalización, el 54 por ciento han sido hombres y el 73 por ciento del total presentaba factores de riesgo. Hasta el 6 de enero, entre los fallecidos, el 83% tenía más de 64 años y el 17% restante estaba en el grupo de 45 a 64 años. Lo dicho, la gripe no respeta a nadie ni por cuestión de edad ni por salud. La salud se puede perder en un minuto. No hay que olvidar, por lo tanto, que la gripe ha venido para quedarse. Vamos, que la gripe habita ya entre nosotros. Estamos avisados.