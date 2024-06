Bertín Osborne está a punto de someterse a la prueba de paternidad que requerida por Gabriela Guillén. La joven, madre del último hijo del presentador, demandaba al cantante para acreditar que, en fecto, su hijo es también hijo del presentador de Mi casa es la tuya.

Sin embargo, antes de dar el paso y descubrir si la genética da la razón a la paraguaya, esta ha hecho unas declaraciones a la prensa en la que habla de a quién se parece su hijo. Unas palabras que podrían señalar al presentador al asegurar la joven que su hijo guarda cierto parecido con el cantante.

Parecidos aparte, solo la esperada prueba de paternidad determinará si el hijo de Gabriela Guillén es también hijo del cantante.

Prueba de paternidad

A pocos días de someterse en un laboratorio de Madrid a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín Osborne es el padre de su hijo, Gabriela Guillén retoma poco a poco su vida social. Este sábado la esteticien ha disfrutado de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital y, más simpática y habladora que nunca ante las cámaras, no solo ha dejado claro que su demanda contra el cantante sigue adelante, sino que también se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que su bebé es rubio y se parece mucho a su famoso papá.

"A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho" ha revelado, resistiéndose a confirmar si es rubito e idéntico a Bertín como se ha dicho en diferentes programas: "Bueno, es precioso. A ver, es que yo no... Todavía cambia mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es blanquito, pero yo... Es que cambian el pelo, es que cambian mucho, es que al final dices, tiene un color..." ha afirmado, dejando entrever que sí tiene un parecido con el presentador.

Aunque por el momento no se han sometido a las pruebas de ADN, Gabriela insiste en que ella tiene claro quién es el padre de su pequeño. "Desde un primer momento yo siempre lo he dicho. Es que se me ha tachado de otra cosa, se me ha tachado de mentirosa y bueno, yo sé quién es el padre de mi hijo, o sea, es que yo siempre lo mantuve y lo voy a mantener siempre. No necesito pruebas, ni justicia, ni nada" afirma rotunda.

Respecto a cuándo se harán las pruebas y cuándo sabremos el resultado, la paraguaya asegura que los medios de comunicación cuentan cosas que hasta ella misma desconoce, aunque no sabe de dónde sacan la información: "La gente habla mucho por hablar. Ni siquiera sé yo, ¿cómo lo va a saber la gente?". "Habrá que vender algo, pero no entiendo cómo se inventan unas cosas que yo no he dicho y es que me asombra muchísimo, porque la verdad es que muchas veces las noticias me las dais vosotros, o sea, yo es que no entiendo" confiesa.

Una de esas informaciones falsas es, como no tiene problema en confirmar, que haya retirado la demanda de paternidad tras llegar a un acuerdo amistoso con Bertín. "No te puedo decir nada más que la demanda está como está y es que una persona que sepa de leyes sabe lo que es y ya está. Todo sigue igual, todo perfecto" ha zanjado antes de poner rumbo a casa para reencontrarse con su hijo tras varias horas separados en las que, como desvela, le ha echado mucho de menos. "Estoy encantada con mi bebé" afirma. ¿Ha celebrado ya su bautizo?