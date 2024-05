Sofía Suescun ha vuelto a la pequeña pantalla tras meses alejada de ella y centrando su carrera en sus redes sociales. La que fuera ganadora de Supervivientes y GH ha retornado a Telecinco para dar una sorpresa a Kiko Jiménez, su novio y concursante del reality y anunciar que será una de las concursantes de la primera edición de Supervivientes All Stars. Un nuevo formato del concurso de Honduras en el que se darán cita los mejores supervivientes de anteriores ediciones del reality.

Hasta que la navarra ponga rumbo al Caribe, aún le queda mucho por hacer en España, como por ejemplo, recibir un aluvión de críticas tras aparecer con un diminuto bikini que no ha pasado desapercibido para sus seguidores y detractores, que no han dudado en llenar el post de comentarios de todo tipo.

Polémico bikini

Sofía Suescun ha inaugurado la temporada de piscina, pero el vídeo que ha compartido no ha tenido el efecto deseado. La concursante confirmada para 'Supervivientes All Stars' ha compartido en su perfil de Instagram un práctico tutorial para hacerse un peinado de lo más veraniego. Lo que no se podía imaginar la novia de Kiko Jiménez es que iba a recibir un aluvión de críticas por el tamaño del bikini que ha escogido para grabar este vídeo.

En el porche de su casa, la influencer ha aprovechado uno de los últimos trucos que ha aprendido para hacerse un peinado de lo más veraniego. Con una plancha, protector térmico y una pinza, Sofía Suescun ha mostrado el resultado, aunque la mayor parte de los ojos no se han centrado en su pelo, sino en su "diminuto bikini".

Sus seguidores han tenido una opinión casi unánime con este look veraniego con el que ha grabado el vídeo la ganadora de 'Gran Hermano'. "Es antiestético. ¿Dónde ha quedado la elegancia?", "Es de niña y no te queda bien", "no favorece", "el bikini de mi hija de seis años", se puede leer en la zona de comentarios de la publicación, donde la mayor parte sigue esta línea, aunque otros fans sí hayan salido a defenderla.

La influencer no ha querido pronunciarse sobre estas críticas, aunque sus seguidores más incondicionales no han parado de pedir respeto para ella y han asegurado que solo una persona como Sofía Suescun podría lucir como ella un bikini que durante esta temporada será tendencia.