Sofía Suescun es una de las celebridades del momento. La colaboradora e 'influencer' está dando mucho que hablar en redes sociales y en televisión, incluso sin salir en ella. La hija de Maite Galdeano ha estado muy presente en Supervivientes 2024 a pesar de no participar en la edición, debido a su relación con Kiko Jiménez.

Donde sí que participará será en el nuevo formato de Mediaset denominado 'Supervivientes All Stars', que llegará próximamente a la parrilla televisiva de Telecinco. Lo hará tres años y medio después de haber sido vetada por la cadena tras rechazar trabajar con la agencia de 'influencers' del grupo.

Uno de los deseos de Suescun es participar en 'Supervivientes All Stars' junto a su pareja, Kiko Jiménez: "Es mi mayor cómplice, mi mejor amigo, somos una pareja sólida, creo que no nos perjudicaríamos como el resto de parejas, creo que en mi caso no sería así", ha asegurado.

En todo caso, la 'influencer' ya se está poniendo en forma para afrontar la aventura en Honduras. Acostumbra a publicar en redes sociales consejos de belleza y cuidado corporal, pero ha intensificado esta última faceta desde que se conoció su participación en el concurso.

Una de las rutinas de ejercicios que no puede faltar en la planificación de Sofía Suescun es el trabajo de los hombros. En uno de sus últimos vídeos combina tres ejercicios distintos para marcar este músculo y fortalecerlo en todas sus partes.

Los tres ejercicios de hombro de Sofía Suescun

La influencer realiza una triserie (tres ejercicios seguidos descansando al término de los mismos) consistente en elevaciones laterales, elevaciones frontales y press de hombro. Realiza cuatro series de 10 repeticiones: "Si tuviera que quedarme con tres ejercicios de hombro, serían estos", afirma Suescun.

A lo largo de este tiempo, Suescun ha sido la ganadora de 'GH 16' y 'Supervivientes 2018'. La navarra también ha pasado por otros programas de Mediaset como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Viva la vida', 'Ven a cenar conmigo', 'La casa fuerte', 'Ya es mediodía', entre otros.