Este martes, multitud de rostros conocidos se acercaron a la apertura del restaurante Casa Salesas para celebrar la inauguración del local junto a los dueños de este. Entre ellos, Íñigo Onieva, quien acaparó todos los focos con la presencia de su mujer, Tamara Falcó, y parte de su familia política. Por otro lado, José Luis López 'El Turronero' tampoco pudo faltar, ya que es uno de los socios del empresario.

Aunque por su parte, no pudimos ver a algunos de sus grandes amigos, entre los que se encuentran Bertín Osborne o Gabriela Guillén. A pesar de su larga amistad con el cantante, 'El Turronero' no dudó en mostrar su apoyo a su amiga, asegurando que se encuentra muy bien pero presionada: "Pero ella está muy sola en lo que lleva todo esto y en definitiva la mujer está muy presionada por todo, ella lo lleva bien, está contenta".

En cuanto a si él le apoya, explica: "Por supuesto, yo apoyo a todos mis amigos, siempre". Aunque una cosa no quita la otra, y es que su amistad con el presentador sigue siendo igual de buena, por lo que explica cómo se encuentra de salud en estos momentos: "Bertín está mucho mejor, también. Todos, muy bien". Para zanjar el tema, reconoce que Bertín está deseando que se acabe cuanto antes su polémica con Gabriela: "Totalmente".

Por otra parte, si le preguntan por Íñigo Onieva y su trabajo con el restaurante, explica: "Se ha implicado bastante y ha hecho un gran esfuerzo para que esto se produzca y esperamos que tengamos éxito. Vamos a celebrarlo que creo que nos lo merecemos". Finalmente, confesaba que el marido de la Marquesa de Griñón es un chico en el que se puede confiar: "Pues sí, ha demostrado que sí, hasta ahora sí".

Críticas a Gabriela Guillén por lo que "cuesta" tener un hijo

Recién llegada de Paraguay tras pasar mes y medio con su familia lejos del foco mediático y volcada en su bebé, Gabriela Guillén ha estallado. Hace unos días la modelo era increpada en plena calle por una señora que no dudaba en tacharla de 'aprovechada' por haber tenido un hijo con Bertín Osborne. "Qué imbécil, le voy a dar una leche" afirmaba muy nerviosa ante las cámaras de Europa Press.

No es el único insulto ni descalificativo que ha recibido, sobre todo a través de sus redes sociales, desde que el pasado 31 de diciembre se convirtió en madre. Algo que la ha hecho explotar y dejar claro que está sacando adelante sola a su pequeño porque el cantante -al que ha demandado para que se someta a las pruebas de paternidad- no le ha dado ni "un céntimo" hasta ahora.

"Estoy bastante cansada e indignada de volver a lo mismo. Yo estaba bastante arropada con mi familia. Estaba en mi finca allí en Paraguay, donde estoy divinamente y vengo y se me toca las narices, se meten conmigo por ser madre soltera y tener un hijo de una persona famosa y no lo voy a consentir", ha explotado en conversación con 'TardeAR'. "Yo lo único que he hecho es trabajar. No le debo absolutamente nada a nadie. Están diciendo que me están ayudando, pero yo hasta ahora no he visto un céntimo de nadie", ha asegurado, lanzando un zasca a Bertín, que hasta el momento, y a pesar de que el niño tiene casi cinco meses, se ha desvinculado completamente.

De baja maternal, y a punto de reincorporarse a su puesto de trabajo en una clínica estética, Gabriela ha dejado claro que en estos momentos está recibidiendo una "ayuda del Estado" por su maternidad, pero no es una cantidad suficiente para criar a su bebé: "Quien tenga hijos sabe lo que cuesta mantenerlo, no es 1.000 o 2.000 euros, cuesta más". "Lo voy a sacar adelante, como si tengo que trabajar de 'chacha' para complementar" ha sentenciado indignada, dejado claro que no se le van a caer los anillos y hará lo necesario para dar lo mejor a su niño.