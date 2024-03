Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras.

Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Sobre la ruptura entre Paola Olmedo y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, siguen conociéndose datos que evidencian la mala relación que hay entre madre e hijo y el verdadero trato que la menor de las Campos habría tenido con su nuera.

Y uno de los que no se ha callado y dado su opinión es el siempre polémico Pipi estrada. Ex de Terelu Campos y uno de los principales azotes del clan de comunicadoras. Unas palabras que la madre de Alejandra Rubio no ha pasado por alto.

Terelu Campos arremete contra Pipi Estrada

Hace dos décadas que la relación entre Pipi Estrada y Terelu Campos se rompió. Sin embargo, el periodista sigue teniendo muy presente a la colaboradora. Nuevamente ha hablado sobre la familia Campos, esta vez opinando sobre la separación del hijo de Carmen Borrego.

Además de comentar el divorcio de José María Almoguera y Paola Olmedo, como si tuviera algún tipo de información que desconocemos, ha asegurado que a Carmen no le gustaba su nuera para nada.

Tras estas declaraciones, Terelu no ha podido evitar guardar silencio. A pesar de que han sido muchas las ocasiones en las que Pipi ha atacado a la presentadora y esta no le ha dado tregua, esta vez ha querido responderle con un mensaje muy claro por medio de su Instagram.

"Que nadie os engañe !!! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad !!!! Primero porque jamás he tenido acceso a ninguna información familiar de nada!", escribía la hija de María Teresa Campos junto a una fotografía del periodista.