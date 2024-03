Parecía que Bertín Osborne se había alejado del foco mediático, pero la última decisión tomada por el cantante (parece que ahora sí quiere saber del niño), y la demanda de paternidad presentada por Gabriela Guillén, han hecho que el nombre del cantante cope los titulares en el mundo del corazón.

Muchas son las personas que se han pronunciado al respecto, pero la última es de lo más especial para Bertín. José Luis López 'El Turronero' ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido este martes a la fiesta de cumpleaños de Juan Peña y, a pesar de que ha reconocido en más de una ocasión su incomodidad al hablar ante las cámaras de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, no ha tenido más remedio que enfrentarse a las preguntas sobre la demanda que la modelo ha presentado contra el artista.

Como han contado en 'Y ahora Sonsoles', la paraguaya quiere zanjar ya el tema de la prueba de paternidad de su hijo -que ya tiene casi 3 meses- y al no recibir respuesta del burofax que envió al presentador para solucionar el asunto de manera privada y amistosa evitando el juzgado, ha decidido iniciar acciones legales contra Bertín para que la justicia le 'obligue' a someterse a las pruebas de paternidad con las que Gabriela quiere demostrar que el bebé es del cantante como lleva manteniendo desde un principio.

Una demanda que ha hecho que 'El Turronero' se plante y haga una inédita petición a la prensa: "¡No preguntarme más por Bertín y por Gabriela, por favor! Ya está bien. Ya está bien, ya me había costado, ya me había costado" ha exclamado, dejando claro que no quiere volver a pronunciarse públicamente sobre la paternidad de uno de sus mejores amigos.

Nuevo proyecto

No es el único asunto por el que el empresario de Ubrique se ha convertido en noticia en los últimos días, ya que ha trascendido que se ha asociado con Íñigo Onieva para abrir un nuevo restaurante en una de las zonas más exclusivas de la capital. Una noticia que confirma con una gran sonrisa, revelando que el marido de Tamara Falcó es "buen tío, muy buena persona". "Yo lo veo súper, súper serio y súper buena gente" ha asegurado.

"Nos hemos conocido ahora, hace poco, por amigos comunes y estoy muy ilusionado. El proyecto surgió así y es un restaurante muy chulo, con música, muy chulo, por la calle Fernando VI me parece que es, un sitio muy bonito" ha confesado, revelando que pronto podrá más detalles de esta sorprendente alianza empresarial con la que está encantado.