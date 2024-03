Día marcado en el calendario para Bertín Osborne. Este 19 de marzo, Día del Padre, cobra especial importancia para el cantante, en mitad de la demanda por paternidad presentada por Gabriela Guillén, asegurando que el hijo es de Bertín.

Ahora, parece que el cantante se arrepiente de la actitud que ha tenido en los últimos meses y ha tomado una drástica decisión. Tras mucho meditar sobre sus declaraciones afirmando que no quería volver a ser padre a los 69 años ni pensaba ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén, el presentador ha cambiado de idea.

Y si las pruebas de paternidad -a las que todavía no se ha sometido porque no le ha llegado la demanda que la paraguaya asegura que interpuso hace semanas- confirman que el niño es suyo, tendría intención de tener relación con él.

Un sorprendente cambio de opinión el de Bertín sobre el que se ha pronunciado su hija Eugenia Osborne en la fiesta que se ha celebrado en Madrid en homenaje a la fragancia masculina más icónica de Armani, Acqua di Gio. "Como sabéis no suelo hablar de ese tema. Lo importante es que le preguntéis a él y que os conteste él" ha afirmado rotunda, dejando claro que no piensa dar su opinión sobre la actitud que está teniendo su padre con Gabriela y su bebé.

Sin embargo, y tras confesar hace unos días que el artista estaba "pachucho" y se había quedado muy flojo tras contagiarse de Covid a principios de año, la influencer ha querido lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud de su progenitor: "Está bien. Ha estado con antibióticos y eso le ha ayudado a quitarse la infección. Hace una semana que no hablo con él pero me dijo que estaba mucho mejor" ha revelado.

Intenso cabreo

Fue el año pasado cuando Bertín se cogió un gran cabreo en el Día del Padre, y todo ello por las declaraciones que dio una profesora. "Vamos a ver, estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de... iba a decir una señora... de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez... donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera", comenzaba Bertín Osborne en su vídeo.

La alternativa de la profesora pasaba por celebrar el Día de la Persona Especial. Algo que a Bertín no le sentó muy bien entonces "Pero vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. ¿Que no se pueda celebrar el día del padre? Pero cuando sea el día de la madre, que será: ¿la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta?".

"¿Sabéis lo que les está enseñando esta tía? Cuando vuelvan por las tardes a vuestra casa... ¿Qué traerán en la cabeza los niños? De verdad que no se puede llegar a menos ya... que haya locos encima enseñando a nuestros hijos, ya es el colmo"